Для Марадоны хотят построить мавзолей, наследники не возражают

Тело чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре в возрасте 60 лет, может быть эксгумировано и помещено в специально построенный для этого мавзолей, сообщает The Sun.
По информации источника, футболист незадолго до смерти рассказал об этом своему адвокату, а также оставил письмо, в котором выразил такое желание, передает NEWSru.com.
"После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами", - приводит отрывок из письма британский таблоид.
Информацию о намерении построить мавзолей подтвердил также юрист последней спутницы легендарного аргентинца, добавив, что наследники футболиста поддерживают эту идею.
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Армандо Марадона скоропостижно скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Позже он был торжественно похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.
Завещания Диего не оставил. На его состояние, которое оценивается более чем в 40 миллионов евро, претендуют не менее 16 человек. Марадона оставил пятерых официальных детей, еще семеро незаконных отпрысков от любовниц претендуют на этот статус.