«Марш народного трибунала»: в Минске начались задержания протестующих

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило 19 человек. Список центра продолжает дополняться, сказали правозащитники. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

По данным издания Onliner, силовики задержали нескольких человек в районе станций метро "Грушевка" и "Спортивная", а также на улице Притыцкого. Протестующие смогли сформировать колонны в микрорайонах Каменная горка, Сухарево, Уручье, Лошица и ряде других.

Колонны демонстрантов насчитывали в основном по несколько десятков человек, в некоторых районах число их участников достигало нескольких сотен. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали движению протестующих, разгоняя колонны и задерживая манифестантов.

Колонна людей в районе улиц Сухой и Кальварийской в Минске попала на видео. pic.twitter.com/DzLyvV7fR1 — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

"Несколько человек" задержали за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске, сообщила корреспонденту "Интерфакса" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Более подробную информацию о несанкционированной акции и количестве задержанных она пообещала сообщить вечером.

Ганусевич отметила, что минская милиция призывает граждан и гостей столицы "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях". "Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков - это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел", - сказала Ганусевич.

В районе рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, расположенной на проспекте Победителей, стянуто большое количество милицейской спецтехники. С самого утра в районе стелы "Минск - город герой" наблюдается значительное милицейское усиление, передает РИА "Новости".

Возле стелы наблюдается больше количестве силовиков и техники, а с обратной стороны расположенного рядом музея истории Великой Отечественной войны замечены военные грузовики и машины с колючей проволокой.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.