Молодой эстонский тхэквондист стал сильнейшим в Европе

От Эстонии в Сараево поехали только те спортсмены, которые получили международную квоту, заняв первое или второе место на Клубном чемпионате Европы месяц назад. Благодаря успешному выступлению спортсменов из клуба «Идаблокк», возможность представлять нашу страну в Европе получили Александр Мускевич и Стефани Николаева.

Стефани Николаева (категория до 33 кг) в четверть-финале уступила местной спортсменке из Боснии со счетом 30-23. Таким образом, Стефани Николаева заняла почетное пятое место.

Эстонские спортсмены в Сараево. ФОТО: личный архив

Александр Мускевич выиграл два поединка против спортсменов из Хорватии и Украины и получил звание чемпиона Европы в абсолютной категории выше 65 кг. Он стал первым в истории олимпийского тхэквондо чемпионом Европы. За почти 30 лет независимости Эстонии — это был первый раз, когда вся европейская арена по олимпийскому тхэквондо слушала гимн Эстонии.

«Такой эмоциональный момент запомнится на всю жизнь, ведь спортсмен с такой маленькой страны, как Эстония, стал сильнейшим в Европе! Когда чемпион стоит на подиуме с флагом родины и играет национальный гимн, это чувство невозможно описать. Смесь эмоций. Спасибо родителям спортсменов за доверие, а также Кальво Сальмусу, Прийту Лийу и клубу "Идаблокк" за всяческую поддержку и поиски спонсоров для этой поездки! Без вас это было бы невозможно. Таким образом, сборная Эстонии, завоевав одно первое место и одно пятое место, заняла восьмое командное место», - сказал тренер Александр Галактионов.