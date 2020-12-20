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Все больше стран отменяют сообщение с Британией из-за нового, более агрессивного штамма COVID-19, премьер-министр Словакии заболел после общения с Макроном, Австралия снова вводит ограничения. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в ежедневном обзоре.

Getty Images У британцев было всего несколько часов на последние покупки перед Рождеством между объявлением о новых ограничениях и вступлением их в силу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире Covid-19 заболели 76,3 млн человек, умерли - почти 1,7 млн. В настоящий момент во всех странах суммарно болеют примерно 34 млн человек.

Тройку лидеров по числу заболевших и умерших неизменно составляют США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

"Британский штамм" напугал Европу

Нидерланды, Бельгия и Италия как минимум до начала января запретили все полеты из Великобритании

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса, вызывающего Covid-19.

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ со своей стороны будет информировать общественность о развитии ситуации.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее своей предыдущей версии, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

В воскресенье Нидерланды, Италия и Бельгия запретили все рейсы из Великобритании. Запрет продлится как минимум до 1 января. По словам нидерландских властей, эта мера необходима, так как в начале декабря в стране также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии.

Нидерланды также намерены призвать другие страны Евросоюза к выработке общих мер по сдерживанию "британского штамма".

Британцы берут штурмом поезда

Почти во всех юго-западных районах Англии, включая Лондон, накануне был введен самый высокий - четвертый - уровень эпидемиологической угрозы, по сути означающий строгий карантин.

Отменены ранее обещанные властями послабления в рождественский период. В остальных частях Англии, а также в Шотландии и Уэльсе ограничения на общение между семьями будут сняты только на один день - непосредственно в Рождество. При этом границы Шотландии будут закрыты на въезд и выезд в течение всего праздничного периода.

С полуночи воскресенья закрылись все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения, запрещены встречи людей, живущих по разным адресам, общение на открытых пространствах также сведено до минимума: вместо прежнего правила шести человек, сейчас встречаться на улице можно только по двое при соблюдении социальной дистанции.

Getty Images За соблюдением пассажирами новых предписаний правительства на железнодорожных станциях и в метро будут следить полицейские.

С момента объявления о новом локдауне у британцев, по сути, оставалось несколько часов , чтобы сделать последние приготовления к праздникам.

В воскресенье министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что полиция будет следить за тем, чтобы попавшие в категорию четвертого уровня угрозы не пытались покинуть свои районы. Эта мера связана с ажиотажем на железнодорожных вокзалах в Лондоне, возникшем вскоре после объявления о введении более жестких мер: ни в кассах самых крупных станций, ни онлайн не осталось ни одного билета.

Тысячи людей пытаются до Рождества воссоединиться со своими родственниками, особенно с пожилыми родителями.

Накануне в социальных сетях появились фотографии и идео, на которых сотни пассажиров на лондонской станции St.Pancras буквально берут штурмом поезд, идущий в Лидс - город на севере Англии.

По словам Хэнкока, в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях теперь будут дежурить полицейские, наделенные полномочиями останавливать людей для проверки и убеждения их отказаться от путешествия.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что возникший пассажирский хаос - прямое следствие того, насколько хаотичным было объявление властей об ужесточении мер. Он сказал, что прекрасно понимает мотивы людей, но предписания правительства должны быть соблюдены.

Что еще происходит в Европе

Италия вводит очередной общенациональный локдаун на праздничный период: практически вся территория страны объявлена "красной зоной". Закрываются все магазины кроме продуктовых и аптек, бары и рестораны, передвижение внутри провинций, а также между ними строго ограничено.

Локдауны также объявлены в Германии и Нидерландах. Единственное послабление для немцев заключается в том, что 25 декабря каждая семья сможет принять у себя не более четырех близких родственников, проживающих по другому адресу.

Власти Австрии решили позволить своим гражданам отметить Рождество без особых ограничений, но с 26 декабря в стране также будут введены жесткие меры: закроются магазины, выходить из дома можно будет только по уважительной причине, к которым относится поход за продуктами, визит к врачу и выгул собак.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона сообщил в воскресенье, что недавно заболевший коронавирусом глава государства чувствует себя удовлетворительно. Он по-прежнему испытывает такие симптомы, как кашель и усталость, но продолжает работать.

Reuters Премьер-министр Словакии Игор Матович заболел коронавирусом после участия в саммите ЕС на прошлой неделе. На фото: Матович общается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На прошлой неделе Макрон участвовал в саммите ЕС в Брюсселе. После выявления у него Covid-19 многие политики, бывшие с ним в контакте, ушли в самоизоляцию. А премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Власти Швеции выступили с рекомендацией о ношении масок в общественном транспорте в часы пик. На фоне принимаемых мер в других европейских странах и на фоне растущей статистики заболеваемости и смертности внутри страны многим шведам такой подход начинает казаться неприемлемым.

На прошлой неделе в своем рождественском обращении к нации король Швеции Карл XVI Густав признал, что избранная Стокгольмом стратегия оказалась полным фиаско. Швеция изначально отказалась от карантина, сделав ставку на приобретение коллективных иммунитета. В результате число заболевших и умерших в сране в разы превышет показатели ее скандинавских соседей.

Австралийский штат Виктория закрывает границы

Австралия снова вводит ограничения в своем самом населенном штате Новый Южный Уэльс со столицей в Сиднее. Жителям штата снова предписано не выходить из дома без уважительной причины. Собираться внутри домов можно компаниями не более 10 человек. Рестораны пока работают в штатном режиме, но число посетителей, одновременно находящихся внутри, ограничено.

Getty Images Так сейчас выглядят улицы Сиднея.

Меры властей связаны с новой вспышкой заболеваемости сразу в нескольких городах региона Северные пляжи, где с субботы введен полный локдаун.

Тысячи человек поспешили выехать из своего штата в соседнюю Викторию в преддверии Рождества. В ответ власти Виктории заявили, что с полуночи понедельника закрывают свои границы для жителей большинства районов Нового Южного Уэльса. А для тех, кто сумеет проехать, предусмотрен 14-дневный карантин.

В ноябре власти Австралии заявляли, что в течение нескольких недель на всем континенте не было выялено ни одного случая Covid-19.