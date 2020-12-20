Важно знать ⟩ В Эстонии меняются правила рыболовства: введено несколько запретов

Проект был разработан в связи с тем, что исследования выявили изменения в окружающей среде, которые требуют обновления мер по сохранению для различных видов рыб, включая закрытые территории и время, дневные ограничения, защиту миграционного пути в море. Ограничения, ранее наложенные постановлением министра окружающей среды о временных ограничениях на рыболовство и ставшие постоянными, также добавляются к правилам рыболовства.

В числе прочего за счет расширения закрытой территории в устье реки Пярну будет обновлена защита пути миграции рыб в море. Ограниченная зона обеспечит наиболее безопасную и эффективную миграцию и спускающейся к нерестилищам реки Пярну и возвращающейся рыбы.

Правила рыболовства дополняются списком рек, в устье которых временно запрещен лов рыбы, и охраняются семь новых оттоков. Изменения основаны на результатах исследования Морского института Тартуского университета «Модернизация региональных ограничений на вылов рыбы и ограничений на размер рыбы».

На Сааремаа в бухте Уюла, в Пярнуском заливе в районе Мадалмурру и в Харьюском уезде между островами Пакри в будущем можно будет ловить рыбу, так как этот регион потерял свое значение как нерестилище, поэтому запрет на рыбную ловлю больше действовать не будет.

Суточные ограничения на любительскую рыбалку пополняются новыми видами. Отныне рыболов-любитель может поймать пять щуч, пять судаков, 15 лещей, двух лососей или двух форелей в день. В последние годы постановление министерства о временных ограничениях на ловлю рыбы установило дневной лимит в 15 килограммов на ловлю окуня, дневной лимит на раков и лимит на морскую форель и лосося. Лимит на раков снизится со 100 до 75 особей. Суточный лимит на лосося и морскую форель также распространяется от внутренних водоемов до моря. Лимит на окуня остается прежним.