Важно знать ⟩ В Эстонии меняются правила рыболовства: введено несколько запретов

Правительство утвердило меры по защите рыболовства, внеся поправки в правила рыболовства, включая расширение закрытой территории в устье реки Пярну и защиту семи новых водотоков.
Проект был разработан в связи с тем, что исследования выявили изменения в окружающей среде, которые требуют обновления мер по сохранению для различных видов рыб, включая закрытые территории и время, дневные ограничения, защиту миграционного пути в море. Ограничения, ранее наложенные постановлением министра окружающей среды о временных ограничениях на рыболовство и ставшие постоянными, также добавляются к правилам рыболовства.
В числе прочего за счет расширения закрытой территории в устье реки Пярну будет обновлена защита пути миграции рыб в море. Ограниченная зона обеспечит наиболее безопасную и эффективную миграцию и спускающейся к нерестилищам реки Пярну и возвращающейся рыбы.
Правила рыболовства дополняются списком рек, в устье которых временно запрещен лов рыбы, и охраняются семь новых оттоков. Изменения основаны на результатах исследования Морского института Тартуского университета «Модернизация региональных ограничений на вылов рыбы и ограничений на размер рыбы».
На Сааремаа в бухте Уюла, в Пярнуском заливе в районе Мадалмурру и в Харьюском уезде между островами Пакри в будущем можно будет ловить рыбу, так как этот регион потерял свое значение как нерестилище, поэтому запрет на рыбную ловлю больше действовать не будет.
Суточные ограничения на любительскую рыбалку пополняются новыми видами. Отныне рыболов-любитель может поймать пять щуч, пять судаков, 15 лещей, двух лососей или двух форелей в день. В последние годы постановление министерства о временных ограничениях на ловлю рыбы установило дневной лимит в 15 килограммов на ловлю окуня, дневной лимит на раков и лимит на морскую форель и лосося. Лимит на раков снизится со 100 до 75 особей. Суточный лимит на лосося и морскую форель также распространяется от внутренних водоемов до моря. Лимит на окуня остается прежним.
Любительская рыбалка - это самое распространенное хобби, в Эстонии рыбаков-любителей насчитывается около 170 000, они в основном ловят окуня, щуку, судака, плотву и леща. Годовой улов совокупный составляет от 3000 до 5000 тонн. Ограничения необходимы для контроля рыболовства в ситуации, когда, например, рыба ловится очень хорошо и вылавливается чрезмерное количество рыбы, что наносит ущерб устойчивости рыбных запасов.