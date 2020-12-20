Поучительная история: жительница Эстонии рассказала, как стала жертвой взлома и лишилась своего аккаунта на Facebook

Когда появился Facebook, Адамсон зарегистрировалась там через почту на mail.ee. Спустя годы, когда появился Gmail, она совершенно забыла про почту на mail.ee. По словам Адамсон, mail.ee удаляет все неактивные аккаунты и через некоторое время позволяет зарегистрировать их вновь. Так, злоумышленники могут зарегистрировать почту и изменить пароль на Facebook, а затем связаться со своим адресом электронной почты.

Адамсон провела дни, исследуя, как можно решить эту проблему. Google полон ссылок для восстановления Facebook. Но если восстановить аккаунт не получается, не информации, куда можно сообщить, что аккаунт был взломан и его не восстановить.

Но если подобное случается, самыми важными являются следующие действия:

1. Сохраняйте спокойствие. «Не нервничайте, как я. Я сделала новый аккаунт на Facebook, стала усердно подавать рапорты и слишком усердно пыталась восстановить странице. Если бы я действовала спокойно, видимо, вернула бы свой аккаунт. А так я добилась только того, что Facebook прикрыл мой новый аккаунт, - рассказывает Адамсон. - Позднее я ознакомилась с правилами Facebook и выяснилось, что я вела себя для робота Facebook слишком подозрительно. Никто не может рассылать спам, но что делать, чтобы предупредить своих друзей, что с этим аккаунтом что-то не так?»

2. Напишите о случившемся веб-констеблю. Контакты веб-констеблей - politsei.ee/et/veebikonstaablid. Разгадка может скрываться в мелочах. Например, по словам Адамсон, о подобном трюке с созданием почтовых адресов веб-констебль еще не слышал. «Следует признать, что это чудо, что я вообще додумалась до этого. Веб-констебль поможет оценить, есть ли смысл требовать производства. Производство — единственный вариант, кроме угрозы жизни, когда они могут реально связаться с Facebook и расследовать дело», - рассказывает Адамсон.

3. Сообщите о правонарушении на странице cyber.politsei.ee, а не на странице обычной полиции. Это относительно новая среда, и служба поддержки клиентов полиции может не знать об этом.

4. Восстанавливайте аккаунт на том же устройстве, на котором вы использовали аккаунт, поскольку это кажется более безопасным для Facebook.

5. Если известно, что был создан мошеннический э-майл, поставщику услуг можно отправить подписанное дигитально заявление, на основании которого они смогут заблокировать эту электронную почту.

6. Все остальные связанные с вашим аккаунтом э-майлы следует проверить на взлом - www.haveibeenpwned.com. Если взлом был, измените все пароли приложений и аккаунтов, связанных с этим адресом электронной почты, например, booking.com, Bolt. «Обычно забирают только один аккаунт с целью массового распространения рекламы, поэтому особо не стоит беспокоиться, но все же стоит изменить все, что только можно изменить. Безопаснее всего хранить пароли на бумаге и в сейфе», - рассказывает Адамсон.

7. Добавьте двухэтапную аутентификацию везде, где это возможно.

8. Закройте все связанные с аккаунтом банковские карты. Банки говорят, что люди обычно звонят тогда, когда уже деньги списаны. И такое происходит часто.

9. Не сдавайтесь, пробуйте вновь восстановить аккаунт через несколько дней.

По словам Адамсон, ей все-таки в итоге удалось отправить заявление для возвращения аккаунта Facebook.