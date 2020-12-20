«Жуткая болезнь»: жительница Эстонии столкнулась с особенно неприятными симптомами COVID-19

Так как у меня были те же симптомы, я сразу стала считаться коронаположительной, но в официальной статистике это не отражается, только в данных Департамента здоровья. Коронадетектив спросил меня, хочу ли я сделать тест, но, поскольку мне не нужна была медицинская справка, и я все равно должна находиться на карантине, это в этом не было смысла. Звонивший счел, что уже сейчас можно со стопроцентной уверенностью сказать, что у меня коронавирус. И, конечно, он не ошибался.

Цифры, которые нам приводят каждый день, отражают только тех, кто прошел тестирование. На самом деле инфицированных и больных намного больше. И не стоит верить глупым историям, которые рассказывают в комментариях о том, что «моего знакомого в электронной истории болезни обозначили как коронаположительного». У меня там ничего нет, потому что я не прошла тест. В электронной истории болезни соответствующую пометку может сделать только лаборатория Synlab, а не семейный или какой-либо другой врач.

Как у нас дела? Сегодня пятый день и должна сказать, что даже хорошо.

Моему партнеру немного легче: температуры пока нет, иногда бывает озноб, но редко. На второй день он потерял вкусовые ощущения. Потом начался понос. Это не могло быть из-за еды, потому что он не ел много, а тем более того, что могло вызвать такую ​​реакцию. Диарея также частый симптом COVID-19. Иногда бывает кашель, как у курильщика. У него также начался насморк.

В моем же случае болезнь сразу вызвала проблемы с дыханием. Не получается вдыхать глубоко, только поверхностно. Мои самые большие друзья за последние четыре дня - это ингалятор и эвкалиптовое масло, которым я мажу грудь, чтобы стало легче дышать. Иногда кашляю. Прошлой ночью я впервые зевнула, вы не представляете, как это хорошо. У меня с детства было плохого с легкими и бывал сильный кашель. К счастью, сейчас такого кашля не было. Прошлой ночью я тоже стала бегать в туалет. Внутри все крутило, выходила одна вода.

Однажды, когда я много болтала, вечером были проблемы с дыханием. Температура также снова начала колебаться, к счастью, она не поднялась выше 37,4, но упала так низко, что распрекрасный цифровой термометр отказался показывать мне числа. Еще во рту постоянно мерзкий привкус, даже не могу его описать. И когда я делаю что-то, что требует хоть малейшего напряжения, то начинается одышка.