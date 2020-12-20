«Жуткая болезнь»: жительница Эстонии столкнулась с особенно неприятными симптомами COVID-19

С редакцией в соцсетях связался человек, в доме которого неожиданно оказалось несколько пациентов с коронавирусом, включая его самого. Весь рождественский период семья из пяти человек проводит на карантине, потому что член семьи принес с работы инфекцию. Автору этой статьи известно имя человека, который рассказывает о своем опыте. Более того, журналист Pärnu Postimees лично знает человека, но чтобы избежать излишнего внимания публики, житель Пярну, который с 15 по 28 сентября будет находиться дома на карантине пожелал остаться анонимным.
Далее - рассказ заразившейся коронавирусом.
Осенью я пообещала знакомым, что если заражусь коронавирусом, то начну вести коронадневник в Facebook. Разумеется, для того, чтобы другие могли понять, что это такое, и чтобы некоторые «неверующие» убедились, что коронавирус действительно существует и не похож на грипп. Поверьте, это заболевание имеет мало общего с гриппом.
В нашем случае мы на 100 процентов уверены, что вирус попал к нам с рабочего места. На прошлой неделе выяснилось, что один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. Тех, кто работал с ним или контактировал, отправляли домой. Другим сказали оставаться дома, если они плохо себя чувствуют. Но у моего партнера не было никаких симптомов. Таким образом, остальные продолжали «радостно» работать, но многие уже были инфицированы. Чтобы предотвратить распространение вируса, важно было немедленно закрыть рабочее место.
Вы можете сами догадаться, что произошло дальше. За неделю появился очаг почти с 30 зараженными, который медленно пополняется новыми заболевшими.
Если бы по рекомендации Департамента здоровья на площадке сразу сделали бы уборку, такого очага коронавируса бы не возникло. Однако у Департамента здоровья нет юридических оснований требовать закрытия, они могут только дать рекомендацию.
Наверное, теперь все же остановят производство, потому что нет рабочих: кто болен, кто находится в самоизоляции после близкого контакта. А теперь представьте, насколько заразна эта дрянь. На нескольких тысячах квадратных метров болезнь распространилась со скоростью звука, и активизировалась ужасная цепочка.
В прошлую пятницу в нашем доме все началось, когда у моего партнера появился странный озноб. Поскольку он мерзляк, то сначала он не обратил на это внимания. Конечно, он заподозрил коронавирус, но не было ни лихорадки, ни других симптомов.
Он должен был пойти на работу в понедельник. Однако к работе он так и не приступил. Всю ночь стучали зубы, бросало то в жар, то в холод, а к утру поднялась температура 37,6. Он сразу поехал сдавать тест. В понедельник позвонил чиновник Департамента здоровья, сказавший, что первым признаком коронавирус является колебание температуры, он пообещал перезвонить на следующий день, если результат теста будет положительным.
У меня похожий озноб начался в понедельник вечером. Температура поднималась и опускалась, так что в течение 20 минут она постоянно колебалась между 36 и 38. Я разговаривала с подругой до половины третьего ночи, потому что просто не осмеливалась заснуть, думая, что, может быть, температура поднимется до 40, тогда по крайней мере я смогу сразу принять лекарство. К счастью, не поднялась. Не случилось этого по сей день.
Во вторник утром позвонили из Департамента здоровья, партнеру пришел из лаборатории положительный результат. Сотрудник департамента спросил, есть ли кому принести нам еду. Я засмеялась и сказала, что в крайнем случае мы воспользуемся электронными услугами. На самом деле есть кому принести нам еду. Но приятно, что беспокоятся.
Так как у меня были те же симптомы, я сразу стала считаться коронаположительной, но в официальной статистике это не отражается, только в данных Департамента здоровья. Коронадетектив спросил меня, хочу ли я сделать тест, но, поскольку мне не нужна была медицинская справка, и я все равно должна находиться на карантине, это в этом не было смысла. Звонивший счел, что уже сейчас можно со стопроцентной уверенностью сказать, что у меня коронавирус. И, конечно, он не ошибался.
Цифры, которые нам приводят каждый день, отражают только тех, кто прошел тестирование. На самом деле инфицированных и больных намного больше. И не стоит верить глупым историям, которые рассказывают в комментариях о том, что «моего знакомого в электронной истории болезни обозначили как коронаположительного». У меня там ничего нет, потому что я не прошла тест. В электронной истории болезни соответствующую пометку может сделать только лаборатория Synlab, а не семейный или какой-либо другой врач.
Как у нас дела? Сегодня пятый день и должна сказать, что даже хорошо.
Моему партнеру немного легче: температуры пока нет, иногда бывает озноб, но редко. На второй день он потерял вкусовые ощущения. Потом начался понос. Это не могло быть из-за еды, потому что он не ел много, а тем более того, что могло вызвать такую реакцию. Диарея также частый симптом COVID-19. Иногда бывает кашель, как у курильщика. У него также начался насморк.
В моем же случае болезнь сразу вызвала проблемы с дыханием. Не получается вдыхать глубоко, только поверхностно. Мои самые большие друзья за последние четыре дня - это ингалятор и эвкалиптовое масло, которым я мажу грудь, чтобы стало легче дышать. Иногда кашляю. Прошлой ночью я впервые зевнула, вы не представляете, как это хорошо. У меня с детства было плохого с легкими и бывал сильный кашель. К счастью, сейчас такого кашля не было. Прошлой ночью я тоже стала бегать в туалет. Внутри все крутило, выходила одна вода.
Однажды, когда я много болтала, вечером были проблемы с дыханием. Температура также снова начала колебаться, к счастью, она не поднялась выше 37,4, но упала так низко, что распрекрасный цифровой термометр отказался показывать мне числа. Еще во рту постоянно мерзкий привкус, даже не могу его описать. И когда я делаю что-то, что требует хоть малейшего напряжения, то начинается одышка.
Только что пришло сообщение Департамента здоровья о том, что праздники должны быть хорошими и без короны, а на улице рекомендовали носить маску. В нашем случае, к сожалению, они опоздали, но носите маски и будьте здоровы! Это все же совершенно жуткая болезнь.