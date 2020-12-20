Фото и видео ⟩ Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и победила на домашнем этапе Евротура

"Третья игра была, но хороший матч, агрессивный, активный, хорошая победа сегодня, - сказал журналистам главный тренер сборной России Валерий Брагин. - Играли за первое место, поэтому полная концентрация была. Мы посмотрели в деле много кандидатов, остались довольны большинством из них, и они перед чемпионатом мира будут вызываться. Вратарь Самонов сильно сыграл три матча за четыре дня, у других вратарей опыта не было все-таки".