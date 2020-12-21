Посол РФ: вопрос взаимокомпенсации российских и шенгенских виз пока не обсуждался
Сегодня Посол России в Эстонии Александр Петров провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам российско-эстонских отношений в 2020 году.
Свое выступление представитель Российской Федерации начал с того, что объяснил общую мировую ситуацию, уточнив, что мир вынужден жить и бороться с экономическим и медицинским кризисом на фоне того, что, отказываясь от соглашений по разного рода вооружению, возникает ситуация, когда контролировать оружие в мире становится все сложнее.
В целом же, что и понятно, говорилось о коронавирусе тех планах, реализовать которые удалось или не удалось. Прежде всего, сорвалось проведение Дней Москвы в Таллинне и мероприятия ответного характера. Пришлось отменить театральный фестиваль «Золотая Маска». Хотя в начале года успели завершить крупный международный проект, посвященный открытию Антарктики, когда президент Эстонии Керсти Кальюлайд даже побывала на российской полярной станции, и провести большую научную конференцию по вопросам помощи детям с ограниченными возможностями.
Безусловно, всех волнует вопрос открытия границ. Сейчас никто никаких планов не строит. По словам Петрова, первые сроки, когда можно будет начать оценивать ситуацию, определены на март, но никто не знает, какая обстановка будет в это время. Посол напомнил, что тяжело в Европе, тяжело в России. Ежедневно Россия выявляет не меньше 28 000 новых заражений. Все очень непросто и в Эстонии.
«Прозвучала информация о том, что с 1 января Европа откроет авиасообщение. Из Эстонии направление на Москву обслуживает только „Аэрофлот”, - напомнил Александр Петров. - По большому счету, лететь пока некому. Кроме того, решения должны быть приняты не только в стране вылета, но и в стране приземления, в России его пока нет». Глава российской миссии рассказал, что в этом году были оформлены всего 6811 российских виз, из них в период пандемии с 18 марта — 811: «Для сравнения, в прошлом году мы выдали около 73 000 виз».
О визах был задан отдельный вопрос: «Планируется ли какая-то компенсация тем, кто имел краткосрочные или долгосрочные российские визы, но так и не смог ими воспользоваться?» Сейчас, объяснил посол, консульские службы исходят из тех норм, которые имеются, а в них компенсация на нереализованную визу не положена.
Rus.Postimees напомнил, что как жители ЕС и Шенгенского пространства потеряли свои визы из-за пандемии, так и российские граждане не смогли использовать шенгенские визы, нельзя ли решить этот вопрос не на уровне двух стран, а на уровне ЕС? «Да, это хорошая тема для двусторонних переговоров, - ответил Петров. - Ее есть смысл поднять эту тему, как только возновятся международные переговоры, которых во время пандемии практически не было».
Большой блок вопросов касался вакцины и вакцинации. В частности, ведутся ли переговоры о признании эффективности российской вакцины в Евросоюзе, чтобы и за пределами России человек считался вакцинированным. Александр Петров сказал, что сейчас Россия ждет ответа от Европейского департамента лекарств, который должен акцептовать российскую вакцину.
Это не только подтвердит эффективность «Спутник-V», но даст и возможность поставлять вакцину за пределы России.
Пока, по словам Петрова, российской вакциной интересовались в Венгрии и Германии. Индия уже закупила миллионную партию. Но более точной информации о европейском распространении и признании вакцины пока нет, как не ясно и то, на каких условиях в будущем будут пропускаться туристические потоки.
Задали журналисты вопрос и том, нет ли возможности организовать вакцинацию российских граждан на территории Российского Посольства, или в Ленинградской и Псковской областей?
Посол объяснил, что на территории посольства этого сделать нельзя, поскольку вакцина не имеет разрешения для распространения в Эстонии: «Мы не можем нарушать местные законы. Хотя интерес к вакционе очень большой: обращаются как частные лица, так и целые предприятия, на которых работают сотни человек».
Что же касается вакцинации в приграничных российских регионах, то информация о таком желании передана в соответствующие органы России, вопрос рассматривается. Впрочем, это связано еще и с движением людей через границу, а также имеющимися карантинными мерами.
Отдельно коснулись темы обучения жителей Эстонии в российских вузах. Эта программа работает, хотя пандемия внесла свои корретивы и сюда: те студенты, которые до начала пандемии были в России, там остались и продолжают обучение очно. Те, кто был в Эстонии или только в этом году поступил, учатся дистанционно. Насколько эффективно такое обучение, можно будет судить позже: хотя бы по первой сессии, которую студенты будут сдавать в январе.
В целом же, работа на дипломатическом уровне между нашими странами хоть и стала менее активной, но продолжается. Есть надежда на то, что год не принесет большого падения движения товаров. Однако сильно пострадал туристический сектор, поскольку ни эстонцы в Россию, ни россияне в Эстонию в этом году активно не ездили: «Но хочется верить, что это не навсегда, и однажды страны начнут открываться».