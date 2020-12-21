Посол РФ: вопрос взаимокомпенсации российских и шенгенских виз пока не обсуждался

Свое выступление представитель Российской Федерации начал с того, что объяснил общую мировую ситуацию, уточнив, что мир вынужден жить и бороться с экономическим и медицинским кризисом на фоне того, что, отказываясь от соглашений по разного рода вооружению, возникает ситуация, когда контролировать оружие в мире становится все сложнее.

В целом же, что и понятно, говорилось о коронавирусе тех планах, реализовать которые удалось или не удалось. Прежде всего, сорвалось проведение Дней Москвы в Таллинне и мероприятия ответного характера. Пришлось отменить театральный фестиваль «Золотая Маска». Хотя в начале года успели завершить крупный международный проект, посвященный открытию Антарктики, когда президент Эстонии Керсти Кальюлайд даже побывала на российской полярной станции, и провести большую научную конференцию по вопросам помощи детям с ограниченными возможностями.

Безусловно, всех волнует вопрос открытия границ. Сейчас никто никаких планов не строит. По словам Петрова, первые сроки, когда можно будет начать оценивать ситуацию, определены на март, но никто не знает, какая обстановка будет в это время. Посол напомнил, что тяжело в Европе, тяжело в России. Ежедневно Россия выявляет не меньше 28 000 новых заражений. Все очень непросто и в Эстонии.

«Прозвучала информация о том, что с 1 января Европа откроет авиасообщение. Из Эстонии направление на Москву обслуживает только „Аэрофлот”, - напомнил Александр Петров. - По большому счету, лететь пока некому. Кроме того, решения должны быть приняты не только в стране вылета, но и в стране приземления, в России его пока нет». Глава российской миссии рассказал, что в этом году были оформлены всего 6811 российских виз, из них в период пандемии с 18 марта — 811: «Для сравнения, в прошлом году мы выдали около 73 000 виз».

О визах был задан отдельный вопрос: «Планируется ли какая-то компенсация тем, кто имел краткосрочные или долгосрочные российские визы, но так и не смог ими воспользоваться?» Сейчас, объяснил посол, консульские службы исходят из тех норм, которые имеются, а в них компенсация на нереализованную визу не положена.

Rus.Postimees напомнил, что как жители ЕС и Шенгенского пространства потеряли свои визы из-за пандемии, так и российские граждане не смогли использовать шенгенские визы, нельзя ли решить этот вопрос не на уровне двух стран, а на уровне ЕС? «Да, это хорошая тема для двусторонних переговоров, - ответил Петров. - Ее есть смысл поднять эту тему, как только возновятся международные переговоры, которых во время пандемии практически не было».