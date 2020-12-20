Галерея ⟩ Новое эстонское подразделение прибыло на военную базу в Мали

«Хочу поблагодарить прежний контингент за гладкую передачу задач. Желаю безопасного полета домой, спокойного рождества и замечательной встречи нового года. Наслаждайтесь возможностью побыть с семьей», – сказал новый командующий эстонским контингентом майор Вячеслав Сенин.

Эстония принимает участие в контртеррористической операции в Мали по приглашению Франции. «Сотрудничая с союзниками, мы обеспечиваем безопасность не только местных жителей, но еще Европы и Эстонии», – пояснил майор Сенин.

Эстонский контингент состоит из тылового элемента и боевого ядра – пехотного взвода BKN-08 Estpla. Подразделение достигло первичной боеготовности и приступит к выполнению основных задач спустя несколько дней.

«Мы ходили в патруль с прежним взводом трижды, что позволило получить великолепное представление о нашей зоне ответственности и местности. Все командиры отделений уже принимали участие в операции „Бархан“ – это обстоятельство помогло вникнуть в суть дел», – рассказал заместитель командира BKN-08 Estpla младший фельдфебель Янек Пент.

Эстонский контингент расквартирован на побережье реки Нигер на военной базе в городе Гао, где служит 1500 военнослужащих из разных стран. В рамках операции «Бархан» эстонское подразделение отвечает за патрулирование в своей зоне ответственности, охрану базы и готовности выставить отряд быстрого реагирования.