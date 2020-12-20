Вс, 20.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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На дорогах ночью может подстерегать опасность

Гололедица.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

По сообщению центра управления дорожным движением,  в ночь на понедельник дороги могут стать скользкими.

Во второй половине дня в воскресенье дорожное покрытие основных и государственных шоссе сухое или влажное, температура воздуха и температура у дорожного покрытия плюсовая. 

По прогнозу метеорологов, вечером ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Вечером и в ночь на понедельник возможно распространение тумана. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно преимущественно плюсовая, однако вечером на юго-востоке и востоке страны понизится до близкой к нулевой или чуть ниже нуля. 

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