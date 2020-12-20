На дорогах ночью может подстерегать опасность

Во второй половине дня в воскресенье дорожное покрытие основных и государственных шоссе сухое или влажное, температура воздуха и температура у дорожного покрытия плюсовая.

По прогнозу метеорологов, вечером ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Вечером и в ночь на понедельник возможно распространение тумана. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно преимущественно плюсовая, однако вечером на юго-востоке и востоке страны понизится до близкой к нулевой или чуть ниже нуля.