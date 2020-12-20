Свободные койки для больных COVID в Петербурге почти закончились

По состоянию на воскресенье, сказано в документе, в коронавирусных стационарах заняты 10 504 взрослых койки, свободными остаются 27 коек, передает NEWSru.com.

В медицинском блоке в Смольном агентству объяснили почти полную загруженность коек тем, что в выходные дни происходит снижение числа свободных коек из-за сокращения выписок выздоровевших пациентов.

"В выходные выписка не такая, как в будни. Максимальное количество выздоровевших происходит в понедельник. По факту ситуация с койками такая, но это не значит, что новых пациентов некуда класть. За счет большой выписываемости, а каждый день мы выписываем достаточно много пациентов, резерв есть", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник, обещали в Смольном, резерв коек снова появится, на следующей неделе также ожидается увеличение специализированных мест в федеральных стационарах, а также открытие нового корпуса Госпиталя ветеранов войн.