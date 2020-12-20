Снижение цен ⟩ Топливные компании отдают кармический долг?

«Хотя надежды на положительный экономический эффект от вакцинации против COVID-19 продолжают приводить на мировом рынке к росту цен на топливо, цель Circle K предоставить всем клиентам качественное топливо по доступной цене. Это особенно актуально в период Рождества, когда ежемесячные расходы выше», - объяснил снижение цен руководитель отдела ценообразования сети Circle K Индрек Сасси.

Падение цен стало неожиданностью. Все-таки цены на нефть на мировом рынке двигались в противоположном направлении. Цена на нефть марки Brent с начала ноября выросла на 38 процентов, но, поскольку доллар США одновременно укрепился, цена на нефть в пересчете на евро несколько ниже - 31 процент.

В то же время топливные компании в прошлом время от времени снижали розничные цены на топливо в праздничные дни, но эти снижения распространялись на несколько дней, в крайних случаях - на длинные выходные. На этот раз топливные компании пообещали удерживать цены на низком уровне в течение двух с половиной недель.

Так в чем же причина «необычайной щедрости» топливных компаний?

Думаю, они хотят погасить свой кармический долг в конце года.

Вероятно, все мы помним, как в начале коронавирусной эпидемии в марте цены на нефть оказались в свободном падении, а цены на топливо на заправках замерли. Продавцы топлива оправдывали стагнацию розничных цен тем, что налоги на моторное топливо слишком высокие и что влияние цен мирового рынка на сырье на розничную цену невелико.

Глава Circle K Estonia Кай Реало даже отметил, что из-за высоких цен на топливо переживают не покупатели, а диванные аналитики, сидящие в домашних офисах.

Поскольку продавцы топлива не получили вразумительного ответа на вопрос, почему розничные цены так высоки, возникло предположение, что продавцы закупили топливо в больших объемах по более высоким ценам до того, как разразилась пандемия.

Путаница в статистике импорта

В начале мая Postimees писал, что, по данным Департамента статистики, в Эстонию был импортирован 95-й бензин на сумму 18 миллионов евро по сравнению с 4,3 миллиона евро в январе и средними шестью миллионами евро в месяц в 2019 году.

В топливной фирме единодушно отрицали, что в феврале запасли больше бензина, чем обычно.

26 мая Департамент статистики сообщил, что в данных о внешней торговле произошла ошибка из-за того, что была предоставлена неверная информация.

«Проверка данных показала, что в первом квартале этого года в Эстонию было импортировано не больше 95-го бензина, чем обычно», - говорится в сообщении департамента. «Департамент статистики до составления данных о внешней торговле сравнивает информацию, полученную от предприятий, с данными по акцизам от Налогово-таможенного департамента. Проверка также выявила несоответствия, но от предприятия получили подтверждение правильности данных. В ходе второй проверки выяснилось, что в Эстонию не было ввезено больше автомобильного бензина, чем обычно, и компания также признала, что это была фактическая ошибка с ее стороны», - пояснил департамент.

Позже департамент внес поправки, согласно которым, импорт 95-бензина обошелся в 5,4 миллиона евро (вместо ранее упомянутых 18 миллионов евро) и больше обычного топлива импортировали в апреле, когда цены на нефть были очень низкими.

Таким образом, в первом полугодии наблюдалась большая путаница в данных по импорту моторного топлива.

Многие помнят, как цена на нефть резко упала в первой половине года и какое-то время была даже отрицательной, но местные топливные продавцы не снизили цены.

Признаки ценовой войны при текущем падении цен

Падение цен в конце года также показало признаки некоторой ценовой войны. Circle K была первой, кто объявил в четверг утром, что снизит на десять центов снизит цену на топливо milesPLUS членам своей программы лояльности EXTRA Club.