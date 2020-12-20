Снижение цен ⟩ Топливные компании отдают кармический долг?

В четверг до полудня крупные топливные компании начали объявлять о снижении цен на моторное топливо на целых десять центов за литр в период праздников, пишет в Postimees журналист Тынис Оя.
«Хотя надежды на положительный экономический эффект от вакцинации против COVID-19 продолжают приводить на мировом рынке к росту цен на топливо, цель Circle K предоставить всем клиентам качественное топливо по доступной цене. Это особенно актуально в период Рождества, когда ежемесячные расходы выше», - объяснил снижение цен руководитель отдела ценообразования сети Circle K Индрек Сасси.
Падение цен стало неожиданностью. Все-таки цены на нефть на мировом рынке двигались в противоположном направлении. Цена на нефть марки Brent с начала ноября выросла на 38 процентов, но, поскольку доллар США одновременно укрепился, цена на нефть в пересчете на евро несколько ниже - 31 процент.
В то же время топливные компании в прошлом время от времени снижали розничные цены на топливо в праздничные дни, но эти снижения распространялись на несколько дней, в крайних случаях - на длинные выходные. На этот раз топливные компании пообещали удерживать цены на низком уровне в течение двух с половиной недель.
Так в чем же причина «необычайной щедрости» топливных компаний?
Думаю, они хотят погасить свой кармический долг в конце года.
Вероятно, все мы помним, как в начале коронавирусной эпидемии в марте цены на нефть оказались в свободном падении, а цены на топливо на заправках замерли. Продавцы топлива оправдывали стагнацию розничных цен тем, что налоги на моторное топливо слишком высокие и что влияние цен мирового рынка на сырье на розничную цену невелико.
Глава Circle K Estonia Кай Реало даже отметил, что из-за высоких цен на топливо переживают не покупатели, а диванные аналитики, сидящие в домашних офисах.
Поскольку продавцы топлива не получили вразумительного ответа на вопрос, почему розничные цены так высоки, возникло предположение, что продавцы закупили топливо в больших объемах по более высоким ценам до того, как разразилась пандемия.
Путаница в статистике импорта
В начале мая Postimees писал, что, по данным Департамента статистики, в Эстонию был импортирован 95-й бензин на сумму 18 миллионов евро по сравнению с 4,3 миллиона евро в январе и средними шестью миллионами евро в месяц в 2019 году.
В топливной фирме единодушно отрицали, что в феврале запасли больше бензина, чем обычно.
26 мая Департамент статистики сообщил, что в данных о внешней торговле произошла ошибка из-за того, что была предоставлена неверная информация.
«Проверка данных показала, что в первом квартале этого года в Эстонию было импортировано не больше 95-го бензина, чем обычно», - говорится в сообщении департамента. «Департамент статистики до составления данных о внешней торговле сравнивает информацию, полученную от предприятий, с данными по акцизам от Налогово-таможенного департамента. Проверка также выявила несоответствия, но от предприятия получили подтверждение правильности данных. В ходе второй проверки выяснилось, что в Эстонию не было ввезено больше автомобильного бензина, чем обычно, и компания также признала, что это была фактическая ошибка с ее стороны», - пояснил департамент.
Позже департамент внес поправки, согласно которым, импорт 95-бензина обошелся в 5,4 миллиона евро (вместо ранее упомянутых 18 миллионов евро) и больше обычного топлива импортировали в апреле, когда цены на нефть были очень низкими.
Таким образом, в первом полугодии наблюдалась большая путаница в данных по импорту моторного топлива.
Многие помнят, как цена на нефть резко упала в первой половине года и какое-то время была даже отрицательной, но местные топливные продавцы не снизили цены.
Признаки ценовой войны при текущем падении цен
Падение цен в конце года также показало признаки некоторой ценовой войны. Circle K была первой, кто объявил в четверг утром, что снизит на десять центов снизит цену на топливо milesPLUS членам своей программы лояльности EXTRA Club.
Спустя несколько часов Neste объявила, что снизит цены на топливо на всех АЗС до третьего января нового года. Через час Circle K и другие крупные продавцы топлива сообщили всем клиентам о снижении цен.