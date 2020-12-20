Эстония временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Ограничение на полеты вводит министр экономики и инфраструктуры.

Из-за распространения коронавируса и появления его нового штамма в Великобритании с 20 декабря введены дополнительные ограничения. Согласно информации Министерства иностранных дел, ряд стран, в том числе Латвия приостановили или взвешивают возможность приостановить пассажирское сообщение с Великобританией. Кроме того, взвешиваются дополнительные меры изоляции для прибывающих оттуда пассажиров.

«Правительство согласилось с тем, что необходимо принять меры предосторожности и вместе с другими странами приостановить воздушное сообщение с Великобританией до нового года. Это решение принято в интересах защиты здоровья населения. Все так же остается в силе рекомендация во время праздников и каникул избегать зарубежных поездок – в других странах также стоит перенести путешествия из-за высокого распространения коронавируса», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Ограничение на воздушное сообщение между Эстонией и Великобританией является временным, и правительство пересмотрит его сразу же, как только будет располагать более подробной информацией он новом штамме», - добавил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Более точной информацией об ограничении воздушного сообщения располагает Министерство экономики и коммуникаций.

Министерство иностранных дел постоянно следит за развитием ситуации и обновляет в соответствии с этим рекомендации для путешествующих в рубрике Reisi Targalt («Путешествуйте с умом») https://reisitargalt.vm.ee/. Если у граждан Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, МИД Эстонии просит звонить на горячую круглосуточную линию консульский помощи: +372 53 01 9999.