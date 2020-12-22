Премьер Ратас: у нас с Кылвартом все очень хорошо!

– У нас проводились разные исследования, мы оценивали доступность кризисной информации для людей, чьим родным языком является русский или эстонский. Нельзя сказать, что здесь существует большая разница. Например, весной разницы не было вообще. Уровень владения информацией одинаковый приблизительно у всех.

Согласен с тем, что мы должны больше фокусироваться на сути решений правительства, принимаемых на фоне борьбы с кризисом. Необходимо их четко озвучивать и на русском языке. Для этого мы использовали различные медиаканалы – газеты, телевидение, соцсети. Достаточно ли этого? Думаю, что этого никогда не будет достаточно. Информировать всегда нужно больше.

Я лично обращался к большим торговым центрам с просьбой чаще передавать информацию по внутренней связи о новых правилах: 2+2, ношении масок и т.д. Конечно, всегда можно делать больше и лучше.

– Чему вас научило сотрудничество с EKRE, а также многочисленные скандалы и отставки в вашем правительстве?

– Коалиционные правительства никогда не бывают семейным союзом. Это всегда более сложные отношения. 17

Однако в демократическом обществе это – наилучший вариант. В сегодняшней Эстонии любая коалиция лучше, чем если бы одна партия получила от народа абсолютный мандат – 51 голос или больше, – и теоретически была бы одна у власти. Убежден, что нынешняя эстонская система хороша.

EKRE, Isamaa и Центристская партия исповедуют разные ценности и придерживается разных программных установок, но в то же время эти партии смогли прийти к политическому компромиссу. В конечном итоге такой компромисс позволяет обществу двигаться вперед, задает вектор движения правительству и различным системам. Евросоюзу приходится все время искать компромисс между 27 странами. И если один будет делать так, а другой по-другому, то ничего не получится.

С партией EKRE было много конфликтов в течение этого года по так называемым ценностным вопросам, с чем я не был согласен. Это привело к тяжелейшим кризисам в этом правительстве. 17

Пару месяцев назад речь зашла о том, кому следует жить в Эстонии. Подчеркну, что в Эстонии найдется место абсолютно всем, кто здесь живет. Ни одну из групп населения мы не вправе подвергать дискриминации или запугивать. Это неприемлемо!

Другая сторона медали – ежедневная работа коалиции. Это не только борьба с коронакризисом, но и рутинная работа по другим вопросам. Думаю, что коалиция проявила себя хорошо с точки зрения способности принимать решения и достигать соглашений.

Благодаря этому родились весомые договоренности и произошли важные изменения: взять хотя бы пенсионную реформу, внеочередное повышений пенсий в этом и в следующем году, крупные инвестиции в сферу обороны, вклад в развитие региональной политики, внутренней безопасности, инвестиции в здания Полицейского и Спасательного департаментов. Всё это требует больших и принципиальных решений. И мы с этим справились.

Считаю, что 2020 год – это не только год коронавируса, но и год важнейших решений в сфере окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями. Кажется удивительным, но Эстония пришла к соглашению, что уже к 2030 году выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся не до 40%, а до 55%.