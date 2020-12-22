Премьер Ратас: у нас с Кылвартом все очень хорошо!
- Мы переживаем крупнейший кризис столетия
- То, что казалось фантастикой, стало реальностью
- Не оставим Ида-Вирумаа один на один с бедой!
- Коалиционное правительство – не семейный союз
Глава правительства Юри Ратас в интервью Rus.Postimees подвел итоги уходящего 2020 года. Премьер-министр рассказал, чему его научил кризис, сотрудничество с EKRE, скандалы и отставки в его Кабмине. И напоследок ответил на вопрос, чего не должно случиться в 2021 году?
Выдержки из беседы:
– Перед началом этого интервью вы встречались в доме Стенбока с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Как складываются ваши отношения с городом? Такое впечатление, что непросто…
– Очень хорошо! Очень! Отношения между Таллинном и Тоомпеа никогда не были столь хорошими и деловыми, как сегодня. Я понимаю, когда правительство говорит, что давайте откроем спортзалы, фитнес-клубы и другие площадки, а Таллинн еще неделю держит их закрытыми, то на этом основании делаются выводы, что у нас крупный конфликт, Таллинн и государство совсем не общаются между собой и дело зашло в тупик. Это не соответствует действительности!
Отмечу наш вклад в общее дело, включая крупнейшие таллиннские инициативы – Городской театр, Горхолл, новую Таллиннскую больницу, – где мы хорошо сотрудничаем со столицей, и так и должно быть. Региональная политика очень важна, но хотим мы того или не хотим, доля Таллинна в эстонской экономике превышает 50%. Здесь живет более 400 000 человек. И с этим нужно считаться. Оцениваю наше сотрудничество с Таллинном как очень эффективное и деловое.
– Чего не должно случиться в 2021 году?
Это не произойдет в один день, за неделю, но можно утверждать, что осень 2021 года пройдет уже по-другому. На сегодня уже известно, что вакцины Pfizer и Moderna скоро будут доступны на рынке.
Думаю, что приход этой вакцины позволит выстоять нашему здравоохранению, восстановить экономику и возобновить международные отношения.
Это был сложный год в плане душевного здоровья населения. Думаю, что вакцина позволит нам быстрее справиться и с этой проблемой.
– Чему вас научил кризис?
– 2020-й год был шоковым годом. Не сказать, что из 10 из 12 месяцев мы прожили нормально. Разразившийся кризис задел множество областей: ударил по здравоохранению и продолжается там до сих пор, затронул экономику и образование. Не осталось ни одной сферы, не пострадавшей от кризиса.
Анализируя влияние COVID-19 на жизнь в Эстонии, мы видим, что потребности в больничных койках резко возросли. К сожалению, плановую медицину весной пришлось полностью закрыть, и сейчас объемы лечения тоже сокращаются. Наступили очень сложные времена.
Думаю, что в каждом кризисе есть свои уроки. И если мы сможем их вынести из этого кризиса, мы станем сильнее, более стойкими и сможем достичь большего, чем раньше, опираясь на полученный опыт.
Никогда ранее нам не приходилось столь плотно сотрудничать в научной сфере с профессорами и учеными, как в 2020-м. Мы видим, что на фоне коронавируса их наработки стали частью нашей жизни.
Минувший год стал годом цифровой культуры. Вошли в привычку совещания в онлайне. Мы научились общаться со своими близкими с помощью разных интернет-платформ. Школа опробовала дистанционное обучение. Нам пришлось очень многому научиться. В том числе и в плане того, как можно было бы в будущем совмещать работу и семейную жизнь.
– Чему вас научил кризис в Ида-Вирумаа? Ощущаете ли вы кризис в общении с русскоязычными жителями Эстонии?
– Я лично посетил Ида-Вирумаа около двух недель назад, побывал в Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ. И хочу заявить вашим читателям: «Создавшаяся ситуация – это не проблема одного только Ида-Вирумаа и его жителей, это проблема всей Эстонии! Это в равной степени проблема Таллинна, Курессааре, Тарту, а также Нарвы и Силламяэ».
Фактом остается то, что уровень заражения в Ида-Вирумаа сейчас вдвое выше, чем в Харьюмаа. На днях из региона пришла скорбная новость о потере в стане врачей Нарвской больницы, которые призваны жить и спасать людей. Глубокие соболезнования близким!
Правительство ввело 10 декабря жесткие ограничения в Ида-Вирумаа, результатом которых стало закрытие школ по интересам, спорта, частного сектора, СПА-гостиниц, общепита и досуга.
В отношении Ида-Вирумаа необходим более широкий взгляд на вещи. Если мы говорим сегодня о новых приоритетах в сфере окружающей среды, климатической политики и сланцевой энергетики, то мы обращаем все больше внимания на Ида-Вирумаа, инвестируем в регион значительно больше, чем в предыдущие десятилетия. И это отрадно! Наша жизнь, наши домохозяйства и наша экономика зависят от Ида-Вирумаа. Из этого региона поступают энергия и электричество, производством которых занимаются доблестные шахтеры и инженеры.
– Ну, а что касается отношений с русскоязычным населением, не кажется ли вам, что в этих отношениях возник сейчас кризис?
– У нас проводились разные исследования, мы оценивали доступность кризисной информации для людей, чьим родным языком является русский или эстонский. Нельзя сказать, что здесь существует большая разница. Например, весной разницы не было вообще. Уровень владения информацией одинаковый приблизительно у всех.
Согласен с тем, что мы должны больше фокусироваться на сути решений правительства, принимаемых на фоне борьбы с кризисом. Необходимо их четко озвучивать и на русском языке. Для этого мы использовали различные медиаканалы – газеты, телевидение, соцсети. Достаточно ли этого? Думаю, что этого никогда не будет достаточно. Информировать всегда нужно больше.
Я лично обращался к большим торговым центрам с просьбой чаще передавать информацию по внутренней связи о новых правилах: 2+2, ношении масок и т.д. Конечно, всегда можно делать больше и лучше.
– Чему вас научило сотрудничество с EKRE, а также многочисленные скандалы и отставки в вашем правительстве?
Однако в демократическом обществе это – наилучший вариант. В сегодняшней Эстонии любая коалиция лучше, чем если бы одна партия получила от народа абсолютный мандат – 51 голос или больше, – и теоретически была бы одна у власти. Убежден, что нынешняя эстонская система хороша.
EKRE, Isamaa и Центристская партия исповедуют разные ценности и придерживается разных программных установок, но в то же время эти партии смогли прийти к политическому компромиссу. В конечном итоге такой компромисс позволяет обществу двигаться вперед, задает вектор движения правительству и различным системам. Евросоюзу приходится все время искать компромисс между 27 странами. И если один будет делать так, а другой по-другому, то ничего не получится.
Пару месяцев назад речь зашла о том, кому следует жить в Эстонии. Подчеркну, что в Эстонии найдется место абсолютно всем, кто здесь живет. Ни одну из групп населения мы не вправе подвергать дискриминации или запугивать. Это неприемлемо!
Другая сторона медали – ежедневная работа коалиции. Это не только борьба с коронакризисом, но и рутинная работа по другим вопросам. Думаю, что коалиция проявила себя хорошо с точки зрения способности принимать решения и достигать соглашений.
Благодаря этому родились весомые договоренности и произошли важные изменения: взять хотя бы пенсионную реформу, внеочередное повышений пенсий в этом и в следующем году, крупные инвестиции в сферу обороны, вклад в развитие региональной политики, внутренней безопасности, инвестиции в здания Полицейского и Спасательного департаментов. Всё это требует больших и принципиальных решений. И мы с этим справились.
Считаю, что 2020 год – это не только год коронавируса, но и год важнейших решений в сфере окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями. Кажется удивительным, но Эстония пришла к соглашению, что уже к 2030 году выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся не до 40%, а до 55%.