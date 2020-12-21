Более заразный штамм коронавируса угрожает Эстонии

Штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в минувшие выходные поставил на уши всю Европу. После того как британский премьер Борис Джонсон заявил, что штамм вируса до 70 процентов более заразен, нежели известный до этого, европейские страны наперегонки начали приостанавливать авиасообщение с Великобританией. Эстония, Латвия и Литва сделали то же самое прошлым вечером, пишет Postimees.
По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), ситуация напряженная. «К любой новой информации о Covid-19 нужно относиться очень серьезно. На данный момент можно сказать, что информация о новом штамме вызывает больше вопросов, чем ответов», - сказал он.
По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, вопросов действительно много. «В настоящее время неизвестно, вызывает ли новый штамм более серьезные симптомы. В научной статье, опубликованной по этому поводу, было описано, что существует одна мутация, которая заставляет вирус лучше проникать в клетки», - сказала Лутсар, по словам которой, это не означает автоматически, что вирус легче распространяется от человека к человеку.
«Я не нашла источник, где сказано о том, что вирус на 70% более заразный, но премьер-министр Великобритании может располагать информацией, которая не была передана общественности», - предположила профессор.
Вчера главы правительств стран Балтии обсуждали вопрос о приостановке авиасообщения с Великобританией, решение было принято вечером.
«Чтобы предотвратить поездки туда и обратно, мы хотим единого подхода в случае стран нашего региона. В настоящее время проходит встреча с главами правительств стран Балтии, и кажется, что ограничение на полеты в Великобританию будет введено поздно вечером», - сказал вчера днем министр социальных дел Танель Кийк.
По словам Ирьи Лутсар, ситуация стала тревожной в последние дни. «Информация об этом штамме поступила на прошлой неделе, тогда все отнеслись к ней очень спокойно. Я разговаривала с англичанами в четверг, даже тогда они были довольно спокойны. Когда в Англии были введены дополнительные ограничения в отношении нового штамма, международная ситуация сильно изменилась», - сказала она.
Лутсар сказал, что мутация, вызвавшая беспокойство, не нова. «Сами англичане также говорят, что впервые обнаружили штамм 20 сентября», - отметила она. Таким образом, существует вероятность, что более опасный штамм коронавируса уже циркулирует по всей Европе. «Наши биоинформатики также изучают, были ли у нас подобные варианты в предыдущих пробах», - добавила Лутсар, по словам которой, соответствующая информация должна появиться сегодня.
Профессор вирусологии заявил, что определение штаммов не дает окончательного представления о мутациях коронавируса, распространенных в Эстонии, потому что технически невозможно секвенировать все положительные образцы коронавируса. Однако Лутсар признала, что если бы воздушное сообщение с Соединенным Королевством осталось бы открытым, тесты на коронавирус прибывающих из этой страны пришлось бы исследованы более тщательно.