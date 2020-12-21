Более заразный штамм коронавируса угрожает Эстонии

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), ситуация напряженная. «К любой новой информации о Covid-19 нужно относиться очень серьезно. На данный момент можно сказать, что информация о новом штамме вызывает больше вопросов, чем ответов», - сказал он.

По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, вопросов действительно много. «В настоящее время неизвестно, вызывает ли новый штамм более серьезные симптомы. В научной статье, опубликованной по этому поводу, было описано, что существует одна мутация, которая заставляет вирус лучше проникать в клетки», - сказала Лутсар, по словам которой, это не означает автоматически, что вирус легче распространяется от человека к человеку.

«Я не нашла источник, где сказано о том, что вирус на 70% более заразный, но премьер-министр Великобритании может располагать информацией, которая не была передана общественности», - предположила профессор.

Вчера главы правительств стран Балтии обсуждали вопрос о приостановке авиасообщения с Великобританией, решение было принято вечером.

«Чтобы предотвратить поездки туда и обратно, мы хотим единого подхода в случае стран нашего региона. В настоящее время проходит встреча с главами правительств стран Балтии, и кажется, что ограничение на полеты в Великобританию будет введено поздно вечером», - сказал вчера днем ​​министр социальных дел Танель Кийк.

По словам Ирьи Лутсар, ситуация стала тревожной в последние дни. «Информация об этом штамме поступила на прошлой неделе, тогда все отнеслись к ней очень спокойно. Я разговаривала с англичанами в четверг, даже тогда они были довольно спокойны. Когда в Англии были введены дополнительные ограничения в отношении нового штамма, международная ситуация сильно изменилась», - сказала она.

Лутсар сказал, что мутация, вызвавшая беспокойство, не нова. «Сами англичане также говорят, что впервые обнаружили штамм 20 сентября», - отметила она. Таким образом, существует вероятность, что более опасный штамм коронавируса уже циркулирует по всей Европе. «Наши биоинформатики также изучают, были ли у нас подобные варианты в предыдущих пробах», - добавила Лутсар, по словам которой, соответствующая информация должна появиться сегодня.

Профессор вирусологии заявил, что определение штаммов не дает окончательного представления о мутациях коронавируса, распространенных в Эстонии, потому что технически невозможно секвенировать все положительные образцы коронавируса. Однако Лутсар признала, что если бы воздушное сообщение с Соединенным Королевством осталось бы открытым, тесты на коронавирус прибывающих из этой страны пришлось бы исследованы более тщательно.