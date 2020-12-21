В ноябре индекс цен производителей промышленной продукции увеличился

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в ноябре 2020 года увеличился по сравнению с октябрем на 1,0% и по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с октябрем оказало повышение цен в производстве электронного оборудования и электроэнергии, а также в деревообработке и в производстве изделий из древесины. «Влияние на индекс также оказало снижение цен в производстве изделий из металла, бумаги и бумажной продукции, а также в производстве мебели», – добавила Шокман.
По сравнению с ноябрем прошлого года, больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве топливных масел, электро- и теплоэнергии, а также в производстве химикатов и химической продукции. Влияние на индекс оказало также повышение цен в производстве электронного оборудования, изделий из древесины и в горнодобывающей промышленности.
Изменение индекса цен производителей промышленной продукции по видам деятельности, ноябрь 2020
Вид деятельности согласно EMTAK 2008
Oктябрь 2020 –
ноябрь 2020, %
Ноябрь 2019 –
Ноябрь 2020, %
ВСЕГО
1,0
-0,9
Обрабатывающая промышленность
0,8
-0,8
Горнодобывающая промышленность
0,0
5,3
Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование
5,2
-5,5
Водоснабжение; канализационная система
0,0
-9,8
Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с октябрем на 0,9%. Более всего повысились цены в производстве электроэнергии, электронного оборудования и нефтепродуктов, при этом больше всего снизились цены на бумагу и бумажную продукцию, в горнодобывающей промышленности и цены на изделия из пластмассы. В сравнении с ноябрем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 4,4%.
Индекс цен на импортную продукцию остался по сравнению с октябрем на том же уровне. Более всего повысились цены на электроэнергию, в горнодобывающей промышленности, на химикаты и химическую продукцию, а наибольшее снижение цен коснулось нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции, а также изделий из кожи и обувь. В сравнении с ноябрем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 5,9%.
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