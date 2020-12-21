За сутки в Эстонии скончались семь человек с COVID-19, заболели еще 287

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человек. На Таллинн приходится 157 новых случаев.

В Тартумаа добавилось 18, в Ида-Вирумаа — 16, в Пярнумаа — 14, в Рапламаа — 13, в Ярвамаа — шесть, в Ляэне-Вирумаа — пять, в Ляэнемаа — три, в Вильяндимаа — два, на Хийумаа, на Сааремаа, в Пыльва- и Выпумаа — по одному новому случаю. В десяти случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 516,11 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья 28 800 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 18 400 человек, 3784 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5900 человек, из которых заболели 1549 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся почти 2700 человек, 581 из которых инфицирован.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1800 человек, 388 из которых инфицированы.

В больницах находятся 374 человека с коронавирусом, за сутки скончались семеро

По состоянию на утро 21 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 374 человека, 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали четверых, одного перевели в нековидное отделение и еще одного — в другую больницу. Открыто 47 новых историй болезни.

За сутки скончались семь человек с коронавирусом: 70-летний мужчина, 74-летняя женщина, 76-летний мужчина, 77-летний мужчина, 82-летний мужчина, 88-летняя женщина и 91-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умер 181 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1130 случаев заболевания COVID-19 у 1106 человек.

По состоянию на 21 декабря выздоровели 13 643 человека. Из них истории болезни 10 391 человека (76,2%) завершены, у 3252 человек (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 582 500 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 21794 положительных первичных теста (3,7% от общего количества тестов).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

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