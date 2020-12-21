Пн, 21.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете
2
1 мин для прочтения

Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете

Tallinn, 05.11.2020 Uudisdigisõnade korje SÕNAUS 2020 avaüritus Vabamus. Pildil Toomas Hendrik Ilves. Word creating event SÕNAUS 2020 opening event in Vabamu. Everyone can make suggestions for the new words for Estonian language. Foto Madis Veltman, Postimees

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

С января приглашенным профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века станет бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, пишет Rus.ERR.

В своей работе Ильвес намерен сосредоточиться на изучении произошедших под влиянием цифрового века общественных перемен, пишет портал новостей вещания.

По мнению Ильвеса, в последние годы построение социума существенно изменилось: "Социальные медиа и распространение фейковых новостей повлияли на основы либеральной демократии, и для многих это произошло незаметно".

Он будет читать лекции студентам и примет участие в разработке учебной и научной части в сфере цифрового управления в Институте политических исследований им. Йохана Скютте.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

2

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back