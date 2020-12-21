Тоомас Хендрик Ильвес будет читать лекции в Тартуском университете

В своей работе Ильвес намерен сосредоточиться на изучении произошедших под влиянием цифрового века общественных перемен, пишет портал новостей вещания.

По мнению Ильвеса, в последние годы построение социума существенно изменилось: "Социальные медиа и распространение фейковых новостей повлияли на основы либеральной демократии, и для многих это произошло незаметно".

Он будет читать лекции студентам и примет участие в разработке учебной и научной части в сфере цифрового управления в Институте политических исследований им. Йохана Скютте.