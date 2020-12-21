Гандболистки сборной Норвегии в восьмой раз стали чемпионками Европы.

Победителем завершившегося в Дании чемпионата Европы по гандболу среди женских команд стала сборная Норвегии. В финале первенства континента в воскресенье в Хернинге норвежки со счетом 22:20 переиграли француженок, пишет Newsru.
Норвежки выиграли чемпионат Европы в рекордный восьмой раз, на счету французской команды один титул.
Бронзовые медали чемпионата добыла сборная Хорватии, которая в матче за третье место со счетом 25:19 обыграла хозяек турнира - команду Дании.
Сборная России заняла пятое место, не пробившись в полуфинал из основного раунда турнира. Россиянки набрали 7 очков и заняли третье место в своей группе, уступив в решающем матче хозяйкам турнира со счетом 23:30. Это поражение стоило должности главному тренеру испанцу Амбросу Мартину, по ходу турнира передавшему бразды правления Алексею Алексееву.
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