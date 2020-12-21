Пн, 21.12.2020
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Таави Тийльманн
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Новый штамм коронавируса еще не добрался до Эстонии

Ирья Лутсар.

ФОТО: Tairo Lutter

Выявленный в Великобритании новый, более агрессивный штамм коронавируса до Эстонии еще не добрался, сообщает Rus.ERR.

«По нашим данным, до Эстонии он еще не дошел», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар в интервью «Актуальной камере».

По ее словам, эстонские ученые оценили или секвенировали более 300 штаммов коронавируса, обнаруженных в Эстонии. Однако это всего лишь один процент от всех штаммов коронавируса, циркулирующих в Эстонии.

«У датчан секвенировано 20 процентов штаммов», - признала Ирья Лутсар, добавив, что мы не очень много секвенируем.

Эстония из-за информации о новом штамме коронавируса до конца года решила приостановить воздушное сообщение с Великобританией.

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