Новый штамм коронавируса еще не добрался до Эстонии

«По нашим данным, до Эстонии он еще не дошел», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар в интервью «Актуальной камере».

По ее словам, эстонские ученые оценили или секвенировали более 300 штаммов коронавируса, обнаруженных в Эстонии. Однако это всего лишь один процент от всех штаммов коронавируса, циркулирующих в Эстонии.

«У датчан секвенировано 20 процентов штаммов», - признала Ирья Лутсар, добавив, что мы не очень много секвенируем.

Эстония из-за информации о новом штамме коронавируса до конца года решила приостановить воздушное сообщение с Великобританией.