Число ходатайств о предоставлении убежища в Эстонии снизилось вдвое

В этом году количество нуждающихся в предоставлении международной помощи снизилось еще больше. Основная причина – глобальная пандемия коронавируса, пишет Rus.ERR.
Если в 2015 году власти Эстонии получили рекордное количество ходатайств о предоставлении убежища – 226, то в последние годы число ходатайств держалось на уровне ста.
По словам руководителя бюро гражданства и международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кристийны Райдла-Пухм, в этом году было подано 59 заявлений на предоставление убежища в Эстонии, что вдвое меньше, чем в предыдущие годы.
В основном о предоставлении международной защиты в Эстонии ходатайствуют жители стран, в которых говорят по-русски. Например, Украины, России и Грузии.
По сравнению с Европой показатели в Эстонии одни из самых низких. По состоянию на ноябрь в Эстонии проживает 315 человек (в это число входят и члены их семей), имеющих временный вид на жительство, так как им требуется защита.