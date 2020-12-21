Пн, 21.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Число ходатайств о предоставлении убежища в Эстонии снизилось вдвое
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Число ходатайств о предоставлении убежища в Эстонии снизилось вдвое

Центр ходатайствующих об убежище в Вао.

ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

В этом году количество нуждающихся в предоставлении международной помощи снизилось еще больше. Основная причина – глобальная пандемия коронавируса, пишет Rus.ERR.

Если в 2015 году власти Эстонии получили рекордное количество ходатайств о предоставлении убежища – 226, то в последние годы число ходатайств держалось на уровне ста.

По словам руководителя бюро гражданства и международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кристийны Райдла-Пухм, в этом году было подано 59 заявлений на предоставление убежища в Эстонии, что вдвое меньше, чем в предыдущие годы.

В основном о предоставлении международной защиты в Эстонии ходатайствуют жители стран, в которых говорят по-русски. Например, Украины, России и Грузии.

По сравнению с Европой показатели в Эстонии одни из самых низких. По состоянию на ноябрь в Эстонии проживает 315 человек (в это число входят и члены их семей), имеющих временный вид на жительство, так как им требуется защита.

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