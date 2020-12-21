Число ходатайств о предоставлении убежища в Эстонии снизилось вдвое

Если в 2015 году власти Эстонии получили рекордное количество ходатайств о предоставлении убежища – 226, то в последние годы число ходатайств держалось на уровне ста.

По словам руководителя бюро гражданства и международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кристийны Райдла-Пухм, в этом году было подано 59 заявлений на предоставление убежища в Эстонии, что вдвое меньше, чем в предыдущие годы.

В основном о предоставлении международной защиты в Эстонии ходатайствуют жители стран, в которых говорят по-русски. Например, Украины, России и Грузии.