Вопрос читателя: что будет, если работник откажется от вакцинации?

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«Следует учитывать, что изначально вакцина не поступит в Эстонию в таком количестве, чтобы все могли привиться, поэтому государство составило план вакцинации и определило группы риска, которые будут провакцинированы в первую очередь.

Поэтому для предотвращения распространения коронавируса каждый работодатель может сначала пересмотреть анализ рисков своей рабочей среды, при необходимости дополнить его и составить соответствующий план действий на основе реалистичной оценки рисков. Проведение вакцинации — это одна из мер по обеспечению безопасности рабочей среды и сохранению здоровья работника. Например, вакцинация работников могла бы быть частью плана действий по анализу рисков рабочей среды на 2021 год.

Если результаты анализа рисков покажут, что вакцинация особенно важна, а другие меры недостаточно эффективны для защиты здоровья работников или клиентов/пациентов, то вакцинация может быть оправдана. Вакцина — это не единственный способ предотвратить заражение биологическими факторами опасности, поэтому необходимо принимать другие меры, такие как предоставление дополнительных средств индивидуальной защиты или реорганизация работы.

Работодатель не может обязать работника вакцинироваться, поэтому у работника есть право отказаться. Насильно принуждать работников вакцинироваться нельзя, так как это противоречит принципу физической неприкосновенности человека и явно нарушает права человека.