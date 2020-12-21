В Дании выкопают и сожгут трупы забитых и неудачно захороненных норок.

После захоронения тушки животных начали подниматься из-под земли в результате образования газов при разложении. Местные жители опасаются, что это приведет к заражению источников питьевой воды и озера, где разрешено купаться. Оно находится менее чем в 200 метрах от полигона.

По оценке природоохранных органов Дании, мертвые норки не представляют серьезной угрозы для водоемов, говорится на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия страны. Агентство по охране окружающей среды постоянно следит за ситуацией и при необходимости примет меры, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде и грунтовым водам.

План правительства Дании получил поддержку в парламенте. К раскопкам приступят не раньше мая 2021 года, когда риск заражения людей коронавирусом при эксгумации полностью исчезнет. В середине июля тушки будут утилизированы как коммерческие, а не опасные отходы. Это позволит избежать их перевозки на большие расстояние и сжечь трупы на близлежащих мусоросжигательных заводах.

В ноябре власти Дании распорядились уничтожить почти все поголовье норок - более 15 млн особей - из-за риска заражения людей новым штаммом коронавируса. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, он снижает способность к образованию антител, что подрывает усилия по созданию вакцины от COVID-19. До сих пор Дания была крупнейшим поставщиком меха норки в мире, на фермах страны содержалось 15-17 млн этих животных.

Спешный процесс истребления и неумелого захоронения норок вызвал резкую критику со стороны парламента и бизнеса. Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен в результате ушел в отставку, так как у правительства не было законных оснований требовать уничтожения норок на всех фермерских хозяйствах страны - для этого нужен был соответствующий закон либо введение режима ЧС в стране.