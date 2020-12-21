Несмотря на ограничения: в Таллинне приземлился лондонский рейс Ryanair

Около полудня рейс Ryanair вылетел обратно в Лондон. По данным аэропорта, большинство пассажиров были иностранцами, которые летели на праздники домой. Пассажиров предупредили, что в ближайшие недели они не смогут вернуться самолетом из Великобритании.

Как сообщил глава отдела авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, рейс действительно состоялся, поскольку авиакомпания не получила информацию о решении правительства вчера вечером.

«Ограничения, введенные вчера вечером, предназначены для авиакомпаний, а не для людей, - пояснил Линнамяги. - Мы не собираемся отправлять людей обратно в Лондон. Каждый, кто прилетит на этом самолете, должен будет в аэропорту сдать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию».

В Таллиннском аэропорту сообщили, что рейс Ryanair рано утром вылетел из лондонского аэропорта Станстед и приземлился в Таллинне около половины двенадцатого. По данным аэропорта, рейс состоялся потому, что авиакомпании могли не успеть передать информацию о новых ограничениях. По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, информация об ограничениях поступила в Летный департамент только сегодня днем. После этого все рейсы из Великобритании были отменены.

Стоит отметить, что сегодня в Риге в 11.20 и в 11.55 должны были приземлиться рейсы из Лондона, но их все-таки отменили.

Как сообщил ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, Эстония не планирует организовывать спецрейсы для доставки оставшихся в Великобритании граждан Эстонии. «Если вопрос в том, есть ли у нас сейчас план по организации эвакуационного рейса, то подобного решения к настоящему моменту нет», - сказал он. В то же время Рейнсалу призвал находящихся в Великобритании граждан Эстонии зарегистрироваться на сайте МИД. По его словам, это позволит оперативно связываться с находящимися за границей людьми.