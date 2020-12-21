Пн, 21.12.2020
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Криста Фишер
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Акции авиакомпаний и турфирм падают

Самолеты British Airways.

ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Сегодня европейские фондовые биржи начали торги сильным падением. Больше всего упали акции авиакомпаний и турфирм, пишет Postimees.

Страх перед новым штаммом COVID-19 и приостановление авиасообщения ряда стан с Великобританией вынудили инвесторов продавать акции при открытии торгов. Индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 за пару первых часов торгов упал почти на два процента. Падение терпят и туристические фирмы. Индекс крупнейшего в мире туроператора TUI подешевели на шесть процентов. Акции IAG, материнской компании British Airways, упали почти на девять процентов. EasyJet подешевел на восемь, Ryanair — на пять и Lufthansa — на шесть процентов.

Таллиннская фондовая биржа Nasdaq также открылась снижением цен.

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