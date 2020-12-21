Акции авиакомпаний и турфирм падают

Страх перед новым штаммом COVID-19 и приостановление авиасообщения ряда стан с Великобританией вынудили инвесторов продавать акции при открытии торгов. Индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 за пару первых часов торгов упал почти на два процента. Падение терпят и туристические фирмы. Индекс крупнейшего в мире туроператора TUI подешевели на шесть процентов. Акции IAG, материнской компании British Airways, упали почти на девять процентов. EasyJet подешевел на восемь, Ryanair — на пять и Lufthansa — на шесть процентов.