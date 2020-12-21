Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса

«Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский - однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает»», - сказал он «Интерфаксу».

Еще рано прогнозировать, что новый вариант вируса может стать доминирующим, нужно продолжать его изучать, считает эксперт.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые «британский вариант» коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перебросилась на Лондон и Эссекс. Британские ученые отметили, что этот вариант распространяется на 70% быстрее, чем предшествующие штаммы, но нет доказательств, что новый штамм вызывает более высокую летальность или снижает эффективность вакцинации.