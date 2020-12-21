Veriff и Bolt объединяют силы в Европе

Об этом BNS сообщила пресс-служба Veriff, отметив, что специализирующая на технологиях верификации фирма Veriff будет идентифицировать пользователей услугами Bolt на первых порах в таких странах как Эстония, Латвия, Франция, Нидерланды, Португалия и Украина.

В свою очередь представитель Bolt пояснил, что пользователя услугами предприятия могут попросить подтвердить свою личность в очень редких случаях, главным образом, когда пользователь будет совершать некие нестандартные действия.

Veriff — это созданное в 2015 году технологическое предприятие в Эстонии, клиенты которого работают в основном сферах финансовых операций, шеринговой экономики и электронной торговли в США, Европе и других частях света. В конторах Veriff в Эстонии и в США работают более 230 человек.

У фирмы Bolt на сегодняшний день насчитывается более 50 млн зарегистрированных пользователей в 40 странах мира. Предприятие предлагает услуги аренды электросамокатов и велосипедов, каршеринга и доставки продуктов питания на дом.