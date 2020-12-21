Десятки пассажиров из Великобритании ночуют в немецких аэропортах

Похожим процедурам пассажиров из Великобритании подвергли в Штутгарте и Берлине - однако там результаты теста были получены в течение нескольких часов. С полуночи в ночь на понедельник Германия, как и многие другие страны Евросоюза, прекращает прием рейсов из Великобритании, пишет Deutsche Welle .

Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, пока не был обнаружен в Германии. Эксперты связывают с этой новой мутацией коронавируса последнюю вспышку заболевания на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что мутировавший вирус "до 70 процентов более заразный", нежели известный до этого штамм. В Лондоне и на юго-востоке Англии из-за появления этой мутации в воскресенье введен более жесткий локдаун и отменены рождественские послабления. Кроме Великобритании этот штамм был также обнаружен в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии.