Таллинн повышает надбавку к пенсии до 125 евро

Вице-мэр Бетина Бешкина пояснила, что начиная с 2010 года Таллинн раз в год выплачивает пенсионерам пособие с целью компенсировать рост цен.

«Надбавка к пенсии выплачивается один раз в год – в месяц, предшествующий месяцу рождения. Выплата предусмотрена не только пенсионерам по старости, но и лицам, получающим пенсию по нетрудоспособности, – сказала Бешкина. – Новый размер ставки будет введен задним числом – он будет действовать в том числе в отношении получателей надбавки к пенсии, рожденных в январе, которым надбавка к пенсии выплачивается в декабре 2020 года».

Начиная с января 2021 года размер единоразового пособия будет составлять 125 евро вместо нынешних 100 евро.

Если в уходящем году на выплату надбавки к пенсии из городского бюджета было выделено свыше 9,15 млн евро, то с учетом роста пособия в бюджете следующего года заложено дополнительно 2,9 млн евро.