Картина дня: лондонский рейс Ryanair, Еврокомиссия одобрила вакцину и откровения чиновника

Студент из Эстонии чудом избежал ловушки в Великобритании

Несмотря на то, что в воскресенье вечером в связи с распространением нового штамма коронавируса правительство Эстонии приняло решение приостановить авиасообщение с Великобританией, сегодня около 11 часов в Таллиннском аэропорту приземлился рейс авиакомпании Ryanair, вылетевший ранним утром из лондонского аэропорта Станстед. Rus.Postimees поговорил со студентом из Ланкастера Артемом Богдановым, который оказался одним из тех, кто вернулся в Эстонию на этом самолете. Читать далее...

Рейнсалу: призываем отказаться от поездок за границу, условия могут измениться в любую минуту

Сегодня в 14:00 министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и руководитель консульского отдела МИД Тийна Нирк прокомментировали новые ограничения, в рамках которых было временно приостановлено авиасообщение с Великобританией. Читать далее...

Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech и Pfizer

Спустя несколько часов после сертификации вакцины от коронавируса BNT162b2, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, Еврокомиссия окончательно одобрила препарат. В скором времени страны ЕС смогут приступить к вакцинации, заявило ведомство вечером в понедельник, 21 декабря. Читать далее...

Чиновник Департамента здоровья поделился своими опасениями относительно вакцинации

В студии Postimees показал свое лицо анонимно выступавший в передаче Kuuuurija руководящий работник Департамента здоровья, который жестко раскритиковал подготовку Министерства социальных дел и Департамента здоровья к вакцинированию населения. Им оказался пресс-секретарь департамента Симмо Саар. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с COVID-19, заболели еще 287

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3126 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 287, то есть 9,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Посол РФ: вопрос взаимокомпенсации российских и шенгенских виз пока не обсуждался

Сегодня Посол России в Эстонии Александр Петров провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам российско-эстонских отношений в 2020 году. Читать далее...

Судебные исполнители накинулись на деньги, полученные в связи с сокращением

Тяжелое финансовое положение семьи Татьяны сделало ее трижды должницей. Три судебных исполнителя занимаются взысканием долгов с нее в порядке очереди, банковский счет арестован. В ноябре Татьяну и еще 2500 работников Tallink сократили. К счастью, на счет стали поступать компенсации по сокращению от работодателя и Кассы по безработице. К несчастью, на эти деньги претендовала не только Татьяна. Читать далее...

Более заразный штамм коронавируса угрожает Эстонии

Штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в минувшие выходные поставил на уши всю Европу. После того как британский премьер Борис Джонсон заявил, что штамм вируса до 70 процентов более заразен, нежели известный до этого, европейские страны наперегонки начали приостанавливать авиасообщение с Великобританией. Эстония, Латвия и Литва сделали то же самое прошлым вечером. Читать далее...

Более 20 стран приостановили полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса