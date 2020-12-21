Картина дня: лондонский рейс Ryanair, Еврокомиссия одобрила вакцину и откровения чиновника

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 декабря.
Студент из Эстонии чудом избежал ловушки в Великобритании
Несмотря на то, что в воскресенье вечером в связи с распространением нового штамма коронавируса правительство Эстонии приняло решение приостановить авиасообщение с Великобританией, сегодня около 11 часов в Таллиннском аэропорту приземлился рейс авиакомпании Ryanair, вылетевший ранним утром из лондонского аэропорта Станстед. Rus.Postimees поговорил со студентом из Ланкастера Артемом Богдановым, который оказался одним из тех, кто вернулся в Эстонию на этом самолете. Читать далее...
Рейнсалу: призываем отказаться от поездок за границу, условия могут измениться в любую минуту
Сегодня в 14:00 министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и руководитель консульского отдела МИД Тийна Нирк прокомментировали новые ограничения, в рамках которых было временно приостановлено авиасообщение с Великобританией. Читать далее...
Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech и Pfizer
Спустя несколько часов после сертификации вакцины от коронавируса BNT162b2, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, Еврокомиссия окончательно одобрила препарат. В скором времени страны ЕС смогут приступить к вакцинации, заявило ведомство вечером в понедельник, 21 декабря. Читать далее...
Чиновник Департамента здоровья поделился своими опасениями относительно вакцинации
В студии Postimees показал свое лицо анонимно выступавший в передаче Kuuuurija руководящий работник Департамента здоровья, который жестко раскритиковал подготовку Министерства социальных дел и Департамента здоровья к вакцинированию населения. Им оказался пресс-секретарь департамента Симмо Саар. Читать далее...
За сутки в Эстонии скончались семь человек с COVID-19, заболели еще 287
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3126 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 287, то есть 9,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Посол РФ: вопрос взаимокомпенсации российских и шенгенских виз пока не обсуждался
Сегодня Посол России в Эстонии Александр Петров провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам российско-эстонских отношений в 2020 году. Читать далее...
Судебные исполнители накинулись на деньги, полученные в связи с сокращением
Тяжелое финансовое положение семьи Татьяны сделало ее трижды должницей. Три судебных исполнителя занимаются взысканием долгов с нее в порядке очереди, банковский счет арестован. В ноябре Татьяну и еще 2500 работников Tallink сократили. К счастью, на счет стали поступать компенсации по сокращению от работодателя и Кассы по безработице. К несчастью, на эти деньги претендовала не только Татьяна. Читать далее...
Более заразный штамм коронавируса угрожает Эстонии
Штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в минувшие выходные поставил на уши всю Европу. После того как британский премьер Борис Джонсон заявил, что штамм вируса до 70 процентов более заразен, нежели известный до этого, европейские страны наперегонки начали приостанавливать авиасообщение с Великобританией. Эстония, Латвия и Литва сделали то же самое прошлым вечером. Читать далее...
Более 20 стран приостановили полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса
Более 20 стран решили ввести ограничения на авиасообщение из-за распространения нового штамма коронавируса. Большинство из них приостановили прием рейсов из Великобритании, а Саудовская Аравия закрыла границы со всеми странами. Читать далее...
Кого защищает Закон - правление товарищества или собственника квартиры?
К сожалению, в многоквартирных домах часто возникают конфликты, в основе которых лежит разный подход к правам и обязанностям правления и рядовых членов квартирного товарищества, да и знание законодательства оставляет желать лучшего. Читать далее...
В Латвии вступают в силу новые ограничения. Все, что следует знать
В четверг, 17 декабря, прошло заседание кабинета министров Латвии, на котором было принято решение с 21 декабря ввести более строгие меры с целью ограничить распространение коронавируса. Русский TVNET напоминает главные решения правительства. Читать далее...
Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, но его патогенность серьезно не меняется, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов. Читать далее...
Положение должников по алиментам облегчат за счет детей
Одна из самых болезненных тем семейной политики - ставка алиментов - подвергнется радикальным изменениям. Если Минюст преследует цель решить с помощью законопроекта проблему должников по алиментам, которым такие платежи не под силу, то, по словам критиков, интересы детей совершенно забыты. Читать далее...
ВИДЕО 〉 В Нарве на большой скорости мчался автомобиль: за рулем оказалась пьяная 20-летняя девушка
18 декабря после полуночи полицейский патруль заметил в Нарве мчащийся на большой скорости автомобиль Honda. Читать далее...
Навальный разыграл сотрудника ФСБ, которого подозревал в отравлении. Тот все подтвердил
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что разыграл сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, по его мнению, причастен к его отравлению, позвонив ему от лица помощника главы ФСБ Николая Патрушева. И тот подтвердил ему в разговоре, что Навального собирались убить. Читать далее...
Фото: что изменилось в Ивангороде, пока он закрыт для нарвитян?
Для большинства жителей Эстонии граница с Россией закрыта с конца марта. Пересекать ее могут только дипломаты, водители грузовиков, моряки и некоторые другие категории работников. В некоторых случаях можно попасть в Россию по семейным обстоятельствам, заранее собрав нужные документы. Корреспондент Rus.Postimees проехал по граничащим с Эстонией районам Ленинградской области и делится своими наблюдениями о том, что изменилось там с весны. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 В Копли загорелась квартира: эвакуированы двое взрослых и трое детей
В жилом доме, расположенном на улице Ситси в Пыхья-Таллинне, сегодня после полудня вспыхнул пожар. Читать далее...
В Евросоюзе сертифицирована вакцина BioNTech и Pfizer
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник, 21 декабря, сертифицировало антикоронавирусную вакцину BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Ожидается, что Еврокомиссия одобрит применение этой вакцины в ЕС до рождественских праздников, вероятно, еще в течение 21 декабря. Читать далее...