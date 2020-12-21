Картина дня: пресс-конференция посла РФ, лондонский рейс Ryanair и новые жертвы коронавируса

Несмотря на ограничения: в Таллинне приземлился лондонский рейс Ryanair

Несмотря на то, что в воскресенье вечером в связи с распространением нового штамма коронавируса правительство Эстонии приняло решение приостановить авиасообщение с Великобританией, сегодня около 11 часов в Таллиннском аэропорту приземлился рейс авиакомпании Ryanair, вылетевший ранним утром из лондонского аэропорта Станстед. Читать далее...

Рейнсалу: призываем отказаться от поездок за границу, условия могут измениться в любую минуту

Сегодня в 14:00 министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и руководитель консульского отдела МИД Тийна Нирк прокомментировали новые ограничения, в рамках которых было временно приостановлено авиасообщение с Великобританией. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с COVID-19, заболели еще 287

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3126 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 287, то есть 9,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Посол РФ: вопрос взаимокомпенсации российских и шенгенских виз пока не обсуждался

Сегодня Посол России в Эстонии Александр Петров провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам российско-эстонских отношений в 2020 году. Читать далее...

Судебные исполнители накинулись на деньги, полученные в связи с сокращением

Тяжелое финансовое положение семьи Татьяны сделало ее трижды должницей. Три судебных исполнителя занимаются взысканием долгов с нее в порядке очереди, банковский счет арестован. В ноябре Татьяну и еще 2500 работников Tallink сократили. К счастью, на счет стали поступать компенсации по сокращению от работодателя и Кассы по безработице. К несчастью, на эти деньги претендовала не только Татьяна. Читать далее...

Более заразный штамм коронавируса угрожает Эстонии

Штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в минувшие выходные поставил на уши всю Европу. После того как британский премьер Борис Джонсон заявил, что штамм вируса до 70 процентов более заразен, нежели известный до этого, европейские страны наперегонки начали приостанавливать авиасообщение с Великобританией. Эстония, Латвия и Литва сделали то же самое прошлым вечером. Читать далее...

Более 20 стран приостановили полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

Более 20 стран решили ввести ограничения на авиасообщение из-за распространения нового штамма коронавируса. Большинство из них приостановили прием рейсов из Великобритании, а Саудовская Аравия закрыла границы со всеми странами. Читать далее...

Кого защищает Закон - правление товарищества или собственника квартиры?

К сожалению, в многоквартирных домах часто возникают конфликты, в основе которых лежит разный подход к правам и обязанностям правления и рядовых членов квартирного товарищества, да и знание законодательства оставляет желать лучшего. Читать далее...

В Латвии вступают в силу новые ограничения. Все, что следует знать

В четверг, 17 декабря, прошло заседание кабинета министров Латвии, на котором было принято решение с 21 декабря ввести более строгие меры с целью ограничить распространение коронавируса. Русский TVNET напоминает главные решения правительства. Читать далее...

Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, но его патогенность серьезно не меняется, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов. Читать далее...