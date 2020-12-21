Положение должников по алиментам облегчат за счет детей

- Система алиментов станет более гибкой
- Базовой суммой будет 181 евро
- Нагрузка на суды возрастет
- Союз защиты детей недоволен
Одна из самых болезненных тем семейной политики - ставка алиментов - подвергнется радикальным изменениям. Если Минюст преследует цель решить с помощью законопроекта проблему должников по алиментам, которым такие платежи не под силу, то, по словам критиков, интересы детей совершенно забыты, пишет Postimees.
Согласно прежней системе, в разошедшихся семьях минимальной суммой алиментов считается половина минимальной зарплаты, в этом году это 292 евро в месяц на одного ребенка. По утверждению Минюста: это несправедливо в отношении особенно мало зарабатывающих алиментщиков, чему свидетельством многочисленные, долгие и сложные судебные тяжбы.
Подобную тенденцию Минюст отмечает, опираясь на мнение судов, адвокатуры и судебных исполнителей, это же подтверждает проведенное в начале года исследование Тартуского университета и PwC. «Родитель двух детей, получающий минимальную зарплату, согласно действующему порядку, должен весь свой доход потратить на алименты, а родитель троих детей должен где-то найти еще половину минимальной зарплаты», - отмечается в исследовании.
Новая система стала бы более гибкой: по проекту будет установлена базовая сумма в 181 евро, которая в дальнейшем будет регулироваться исходя из индекса потребительских цен. В качестве дополнительных факторов будут выступать 3% от средней зарплаты, окончательная сумма алиментов будет также корректироваться исходя из экономии масштаба (расходы на содержание уменьшаются в хозяйствах с несколькими детьми, поскольку младшие могут использовать одежду старших братьев и сестер, игрушки и т.д.), половины семейного пособия и времени, проводимого с детьми. Эту сложно звучащую систему должен упростить калькулятор алиментов.
«Во многом несправедливость действующей системы алиментов связана с тем фактом, что во многих случаях разведенный родитель должен с помощью алиментов поддерживать и второго родителя, особенно если детей больше и родитель, воспитывающий ребенка, получает в связи с этим больше пособия. Оба родителя обязаны содержать ребенка», - прокомментировала советник по связям с общественностью Минюста Керту Лаадога.
Может не дать ожидаемого эффекта
Законопроект, инициированный еще прежним министром юстиции Урмасом Рейнсалу и оформленный при Райво Аэге (оба «Отечество») пока находится в стадии согласования, но уже удостоился критики. Союз защиты детей неоднократно констатировал в своем анализе, что планируемые перемены призваны улучшить положение должников, но за счет детей.
В 2018 году относительная бедность в семьях с отцами составляла 13,3%, а в семьях без отцов – 32,6%. До сих пор нет исследований о причинах уклонения от уплаты алиментов и точке зрения должников, среди которых также распространено сокрытие доходов. «Мы живем в XXI веке, когда все больше людей задействованы в нескольких сферах, у них есть разные источники дохода, связанные с работой, и они используют различные ее формы», - отмечает союз в своем анализе, приводя удивительный факт: само министерство тоже не уверено, что это как-то уменьшит количество должников.
Критикует союз и дополнительные условия, влияющие на алименты, - экономию масштаба и долю семейных пособий – так может возникнуть ситуация, в которой в результате всех вычетов сумма алиментов окажется вовсе отрицательной. Например, по мнению союза, нельзя топорно измерять экономию масштаба, как планирует сделать министерство, поскольку в случае большой разницы в возрасте и особенно разнополых детей большой экономии не возникает. И здесь опять возникает вопрос справедливости. Если у всех детей одинаковые права, то чем оправдать план, по которому с введением экономии масштаба у каждого ребенка начиная со второго остается лишь право на алименты, которые на 30% меньше?
По законопроекту, государственные семейные пособия должны покрывать дополнительный вклад второго родителя, чем были бы оправданы меньшие алименты. Союз защиты детей спрашивает на это, справедливо ли решение в отношении детей. «Первичная ответственность за воспитание и развитие детей лежит на его родителях. Задача государства – предложить родителям помощь в ходе воспитания ребенка в виде пособий и услуг. Задачей государства не должно быть содержание ребенка вместо обязанного родителя».
Должники по алиментам в Эстонии
В 2019 году в уездных судах рассматривались 2323 дела об алиментах
По состоянию на март 2020 года на рассмотрении находились 12 697 исполнительных производств, связанных с алиментами
Процессов по алиментам ведется на общую сумму 33 212 491,75 евро
Исполнительное производство начато против примерно 9200 должников по алиментам.
Потребует дополнительных ресурсов от судов
В пояснительной записке к законопроекту в качестве предупреждения отмечено, что хотя в долгосрочной перспективе трудовая нагрузка должна уменьшиться, после вступления закона в силу в суды в течение короткого периода будет подано такое количество требований об уменьшении алиментов, что как минимум поначалу нагрузка на суды вырастет.
Это потребует от судов дополнительных ресурсов. «Временное заполнение судейских мест из-за того, что эта должность пожизненна, не годится как мера, к тому же заполнение вакансии судьи – долгий процесс, в связи с чем составители законопроекта считают, что при судах необходимо временно увеличить количество судебных юристов. Хотя невозможно точно спрогнозировать рост нагрузки, можно предвидеть, что будет подано несколько тысяч исковых заявлений», - считает Минюст.
Председатель Конституционного суда Виллу Кыве хоть и согласен с утверждением, что нагрузка на суды временно вырастет, но не подписывается под мнением министерства о том, что создавать в суде новые места необходимо. Нагрузка на суды и так стала расти под влиянием экономического спада, и конца этому не видно. «Судебные чиновники не заменят судей, и их прибавление, прежде всего, способствовало бы выполнению технической работы. Кроме того, найти высококвалифицированных судебных юристов непросто, и их обучение во многом начинается, только когда они приходят в суд», - прокомментировал Кыве Postimees. По его мнению, особенно велика потребность в новых судьях в Харьюском уезде.
В то же время Кыве спрашивает, оптимальна ли данная законодательная мера с точки зрения производственной экономии. «Может быть, можно было бы, не перегружая суды, найти сбалансированный механизм для применения поправок, - сказал Кыве, добавив, что в принципе он поддерживает изменение системы предложенным образом. – И чем быстрее она будет применена, тем быстрее закончится воспроизводство решений об алиментах по прежнему закону, многие из которых в дальнейшем могут стать основанием для уменьшения алиментов».
Кыве отметил, что временная нагрузка из-за реформы не нова и не вызывает беспокойства. Хуже было бы отменить реформу по этой причине или отложить ее. «Главное – быть к ней готовыми и реально предварительно оценить ее последствия. Подобная ситуация была в судах, например, в июне 2005 года, когда требования массово устарели из-за применения Закона о долговом праве и общей части Гражданского кодекса. Тогда иски доставляли в суд чуть ли не тележками. В тот раз суды не были готовы и возник затор. Лучше вышло, например, при вступлении в силу так называемого пакета основных прав в уголовном производстве, когда, чтобы суды справились с нагрузкой, были предусмотрены дополнительные меры».
Хотя предположительно нынешняя нагрузка на суды окажется кратковременной, Союз защиты детей скептически относится к надеждам министерства на то, что законопроект в целом уменьшит количество судебных процессов. «Ход расчетов в законопроекте – та еще задачка для многих родителей и, поскольку не очень ясно, как будут рассчитываться подлинные расходы на ребенка, число обращений в суд едва ли станет меньше», - отметил союз.
Тынис Мельдер (ЦП), председатель социальной комиссии Рийгикогу
Первоначальный законопроект – точно шаг в правильном направлении, его цель – создание более гибкой системы и отвязка от минимальной зарплаты. Цель – двигаться в целом с помощью изменения системы в том направлении, чтобы все больше детей, которым реально нужна поддержка, получили ее.
Поскольку на сегодняшний день законопроект даже не прошел необходимый круг согласования во всех министерствах, пока рано давать окончательную оценку. Парламент ждет момента, когда он будет одобрен правительством и передан на рассмотрение Рийгикогу. Основной проблемой и предметом спора может стать расчет алиментов и предоставление исключений. Чтобы проект был поддержан парламентом, необходимо будет еще обсудить его.