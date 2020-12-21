Положение должников по алиментам облегчат за счет детей

По законопроекту, государственные семейные пособия должны покрывать дополнительный вклад второго родителя, чем были бы оправданы меньшие алименты. Союз защиты детей спрашивает на это, справедливо ли решение в отношении детей. «Первичная ответственность за воспитание и развитие детей лежит на его родителях. Задача государства – предложить родителям помощь в ходе воспитания ребенка в виде пособий и услуг. Задачей государства не должно быть содержание ребенка вместо обязанного родителя».

Должники по алиментам в Эстонии В 2019 году в уездных судах рассматривались 2323 дела об алиментах По состоянию на март 2020 года на рассмотрении находились 12 697 исполнительных производств, связанных с алиментами Процессов по алиментам ведется на общую сумму 33 212 491,75 евро Исполнительное производство начато против примерно 9200 должников по алиментам.

Потребует дополнительных ресурсов от судов

В пояснительной записке к законопроекту в качестве предупреждения отмечено, что хотя в долгосрочной перспективе трудовая нагрузка должна уменьшиться, после вступления закона в силу в суды в течение короткого периода будет подано такое количество требований об уменьшении алиментов, что как минимум поначалу нагрузка на суды вырастет.

Это потребует от судов дополнительных ресурсов. «Временное заполнение судейских мест из-за того, что эта должность пожизненна, не годится как мера, к тому же заполнение вакансии судьи – долгий процесс, в связи с чем составители законопроекта считают, что при судах необходимо временно увеличить количество судебных юристов. Хотя невозможно точно спрогнозировать рост нагрузки, можно предвидеть, что будет подано несколько тысяч исковых заявлений», - считает Минюст.

Председатель Конституционного суда Виллу Кыве хоть и согласен с утверждением, что нагрузка на суды временно вырастет, но не подписывается под мнением министерства о том, что создавать в суде новые места необходимо. Нагрузка на суды и так стала расти под влиянием экономического спада, и конца этому не видно. «Судебные чиновники не заменят судей, и их прибавление, прежде всего, способствовало бы выполнению технической работы. Кроме того, найти высококвалифицированных судебных юристов непросто, и их обучение во многом начинается, только когда они приходят в суд», - прокомментировал Кыве Postimees. По его мнению, особенно велика потребность в новых судьях в Харьюском уезде.

В то же время Кыве спрашивает, оптимальна ли данная законодательная мера с точки зрения производственной экономии. «Может быть, можно было бы, не перегружая суды, найти сбалансированный механизм для применения поправок, - сказал Кыве, добавив, что в принципе он поддерживает изменение системы предложенным образом. – И чем быстрее она будет применена, тем быстрее закончится воспроизводство решений об алиментах по прежнему закону, многие из которых в дальнейшем могут стать основанием для уменьшения алиментов».

Кыве отметил, что временная нагрузка из-за реформы не нова и не вызывает беспокойства. Хуже было бы отменить реформу по этой причине или отложить ее. «Главное – быть к ней готовыми и реально предварительно оценить ее последствия. Подобная ситуация была в судах, например, в июне 2005 года, когда требования массово устарели из-за применения Закона о долговом праве и общей части Гражданского кодекса. Тогда иски доставляли в суд чуть ли не тележками. В тот раз суды не были готовы и возник затор. Лучше вышло, например, при вступлении в силу так называемого пакета основных прав в уголовном производстве, когда, чтобы суды справились с нагрузкой, были предусмотрены дополнительные меры».

Хотя предположительно нынешняя нагрузка на суды окажется кратковременной, Союз защиты детей скептически относится к надеждам министерства на то, что законопроект в целом уменьшит количество судебных процессов. «Ход расчетов в законопроекте – та еще задачка для многих родителей и, поскольку не очень ясно, как будут рассчитываться подлинные расходы на ребенка, число обращений в суд едва ли станет меньше», - отметил союз.