Пн, 21.12.2020
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Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
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  • В Нарве на большой скорости мчался автомобиль: за рулем оказалась пьяная 20-летняя девушка
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Видео ⟩ В Нарве на большой скорости мчался автомобиль: за рулем оказалась пьяная 20-летняя девушка

Задержание пьяного водителя в декабре.

ФОТО: Скриншот с видео

18 декабря после полуночи полицейский патруль заметил в Нарве мчащийся на большой скорости автомобиль Honda.

После остановки транспортного средства у находящейся за рулем 20-летней девушки было обнаружено алкогольное опьянение, которое наказывается в уголовном порядке. В отношении водителя было начато уголовное производство.

Как отмечает Нарвский полицейский участок на своей странице в Facebook, для создания безопасной жизненной среды важен вклад каждого человека. «Чтобы предстоящее Рождество и Новый год прошли без происшествий, просим вас быть на дорогах особенно внимательными. Если заметите, что ваш друг или знакомый выпил и собирается прокатиться на транспортном средстве, пожалуйста, выньте ключи из замка зажигания и позвоните в полицию. Если вы заметите водителя, который совершает опасные обгоны, не держится на своей полосе и подвергает опасности других участников движения, обязательно сообщите об этом в полицию на номер 112», - просит Нарвский полицейский участок.

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