Видео ⟩ В Нарве на большой скорости мчался автомобиль: за рулем оказалась пьяная 20-летняя девушка

Как отмечает Нарвский полицейский участок на своей странице в Facebook, для создания безопасной жизненной среды важен вклад каждого человека. «Чтобы предстоящее Рождество и Новый год прошли без происшествий, просим вас быть на дорогах особенно внимательными. Если заметите, что ваш друг или знакомый выпил и собирается прокатиться на транспортном средстве, пожалуйста, выньте ключи из замка зажигания и позвоните в полицию. Если вы заметите водителя, который совершает опасные обгоны, не держится на своей полосе и подвергает опасности других участников движения, обязательно сообщите об этом в полицию на номер 112», - просит Нарвский полицейский участок.