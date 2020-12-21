Навальный разыграл сотрудника ФСБ, которого подозревал в отравлении. Тот все подтвердил

Оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами, передает "Радио Свобода".

Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.

В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.