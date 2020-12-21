Важно ⟩ В праздники международные платежи не будут осуществляться, а часы работы банков изменятся

23 и 31 декабря международные платежи будут осуществляться только до 14:00, а экспресс-платежи - до 10:30, а в связи с российскими праздниками платежи в российских рублях не будут также проходить с 1 по 8 января.

Кроме того, 24-25 декабря и 1 января европейские платежи и поступление этих платежей продлеваются на выходные.

Внутрибанковские платежи и межбанковские быстрые платежи проходят в праздничные дни в обычном порядке.

Конторы SEB с 24 по 26 декабря и 1 января закрыты, а 23 и 31 декабря все конторы банка будут закрыты на три часа раньше обычного. Исключение составят те, что обычно открыты до 14:00.

Конторы LHV 24–27 декабря и 1 января закрыты, а 23 и 31 декабря Тартуская контора открыта с 8 до 14:00, а Таллинская с 9 до 16:00. В праздничные дни звонящим по номеру службы поддержки клиентов помогает партнер банк.

Конторы Luminor работают 24- 26 декабря и будут закрыты 31 декабря и 1 января. 23 декабря конторы Luminor в Кристийне и Ласнамяэ будут открыты с 10 до 16:00, а офисы на Лийвалайя, в Раквере, Тарту и Пярну - с 10 до 14:00.

Представительства Swedbank 24-26 декабря и 1-2 января закрыты. 23 и 31 декабря все контроры Swedbank закроются на три часа раньше обычного, исключение составят конторы в Кярдла, Хаапсалу, Рапла, Йыгева, Пайде, Силламяэ, Валга и Пылва, они будут работать с 10 до 14:00, а также отделения Swedbank Rocca al Mare, Magistral, Ülemiste, Lasnamäe Centrum и контора в Нарве, они будут открыты с 10 до 15:00.