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Российские власти приняли решение приостановить авиасообщение с Британией со вторника из-за нового штамма коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Запрет будет действовать в течение недели.

Российские власти приняли решение приостановить авиасообщение с Британией со вторника из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса, сообщает оперативный штаб России по борьбе с Covid-19. Запрет будет действовать в течение недели.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

На данный момент свои границы для Британии закрыли уже более 20 стран. Среди них ряд государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Австрия, страны Балтии и Швейцария. Турция и Индия также временно закрыли авиарейсы в Британию, Израиль закрыл въезд в страну из Британии для всех, кроме израильтян.

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Новый штамм коронавируса: что мы о нем знаем?

В субботу премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.

Советники британского правительства по борьбе с пандемией говорят, что нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

В пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник назвали ожидаемыми мутации нового коронавируса, в том числе такие как в Британии.