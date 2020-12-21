Инвестиции вместо поцелуев ⟩ Полиция рассказала о новом необычном мошенничестве

• Когда получаете предложение, обещающее быстрый и гарантированный доход, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью.

• Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и пароли и т.п.

• Не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии и убедитесь, что оно заcлуживает доверия.

• Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер программы, дающий дистанционный доступ к вашему компьютеру – TeamViewer или AnyDesk.

• Сообщите о сомнительных предложениях на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или сайт https://cyber.politsei.ee/

• Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.

• Предупредите своих друзей и близких.