Фото: что изменилось в Ивангороде, пока он закрыт для нарвитян?

Для большинства жителей Эстонии граница с Россией закрыта с конца марта. Пересекать ее могут только дипломаты, водители грузовиков, моряки и некоторые другие категории работников. В некоторых случаях можно попасть в Россию по семейным обстоятельствам, заранее собрав нужные документы. Корреспондент Rus.Postimees проехал по граничащим с Эстонией районам Ленинградской области и делится своими наблюдениями о том, что изменилось там с весны.
Старые магазины, новые памятники
Граница не совсем непроницаема. Граждане Эстонии и обладатели серых паспортов могут проехать в Россию, например, для ухода за больными родственниками, собрав для этого нужные документы.
Жители Эстонии с российским гражданством могут без особой причины съездить в РФ один раз. Можно ездить больше одного раза, но для следующих поездок нужна уважительная причина выезда из России, подтвержденная документами. Иначе, предупреждают российские пограничники, человека не выпустят из России домой в Эстонию.
В Эстонии после возвращения нужно быть на самоизоляции десять дней или сдать два теста на коронавирус с разницей в семь дней.
В Ивангороде по-прежнему можно встретить машины с эстонскими номерами, хотя теперь их единицы. Дальше от границы в России эстонские номера встречаются разве что на грузовиках.
Ивангородцы рассказывают, что главным новшеством за время закрытых границ для них будет открытие бассейна, который строили с 2006 года и, наконец, построили. Но эстонским туристам он вряд ли понадобится. Немногочисленных гостей из Эстонии в Ивангороде теперь встречает металлический памятник, похожий на ворота, с изображениями древнерусских воинов.
Рядом, как здесь говорят, “на горке”, вместо разбитой парковки появилось современное общественное пространство - скамейки, деревья и смотровая площадка с видом на две крепости. Летом вокруг этой площади кипели страсти. До войны здесь стояли две церкви, при раскопках в этом году археологи обнаружили захоронения, поэтому некоторые деятели культуры обвиняли власти в вандализме и требовали восстановить церкви.
В итоге, от планов создать современную городскую площадь власти не отказались, а местоположение одной из церквей обозначили брусчаткой другого цвета.
Раньше по выходным главная торговая улица Ивангорода - Кингисеппское шоссе - была заполнена покупателями из Нарвы. Теперь даже в воскресенье здесь непривычно пустынно. Покупателей почти нет, хотя все привычные нарвитянам магазины и большинство кафе продолжают работу. Работает даже рынок, но и там клиентов совсем немного.
Перед библиотекой на Кингисеппском шоссе летом появился памятник генералу Федюнинскому, войска которого в 44-м году сыграли главную роль при освобождении Ивангорода и Нарвы. В советское время именем Федюнинского называлась в Нарве улица Раквере.
Еще один новый памятник появился в южной части Ивангорода за месяц до закрытия границы. Это монумент в честь ветеранов войны в Афганистане, главная часть которого - БМП-1. Под бронемашиной - барельеф, который изготовили на средства жителей Силламяэ. Но власти этого города долго не давали разрешения установить памятник. Потеряв надежду договориться со своей управой, силламяэсцы передали барельеф в Ивангород, где его торжественно открыли в феврале.
Парусинка хочет стать более модным местом, чем Кренгольм
Видимо, когда граница откроется, самые большие перемены туристы из Эстонии смогут увидеть в районе Ивангорода, который называется Парусинка. Этот район - ровесник Кренгольма, расположенный на противоположном берегу от него. Здесь тоже есть старинные фабричные здания, но еще сохранилась и целая улица многоквартирных жилых домов позапрошлого века, которая теперь находится в ужасном состоянии.
Областное правительство решило восстановить эту часть Ивангорода и превратить Парусинку в модный квартал в стиле Северной Европы. Основное строительство здесь намечено на весну. А пока готов небольшой променад с видом на Кренгольм и нарвские водопады, а также сквер у пешеходного погранпункта, в центре которого еще не успели снести заброшенный магазинчик.
Старинный многоквартирный дом рядом со сквером расселяют, рабочие затянули сеткой одну из стен, но какой-то активности вокруг не наблюдается. Улицы здесь вообще почти безлюдны.
Суровость законов компенсируется привычкой сдвинуть маску на подбородок
В России ограничения из-за коронавируса каждый регион разрабатывает самостоятельно. В Ленинградской области действует так называемая “светофорная система”: областным правительством отдельно установлены ограничения для красных зон, для желтых и для зеленых. И, в зависимости от количества новых заражений, правительство определяет, в какой цвет “закрасить” каждый район области. Кингисеппский район находится в “зеленой” зоне, в самом городе Кингисеппе выявляют около десяти новых больных в день, но жизнь кипит как ни в чем не бывало.
В Ивангороде, который также входит в этот район, одного-двух новых больных официальная статистика показывает даже не каждый день, что разительно отличается от соседней Нарвы. Весной ситуация была обратной.
Маски в российском приграничье обязательны почти везде даже в “зеленых” районах, в том числе и на улице, если невозможно соблюдать дистанцию. На дверях магазинов висят предупреждения, что, согласно постановлению правительства, обслуживают покупателей только в масках и перчатках. В реальности же перчатки не носит почти никто. Антисептики у входов в магазины здесь также используются редко.
При этом, практически все носят маски даже на улице, но на открытом воздухе сдвигают их на подбородок так, что остаются открытыми нос и рот.
Во многих магазинах маски продают на входе. В недорогих супермаркетах “Магнит” можно бесплатно взять “защитную салфетку” - это кусок нетканого материала, в котором вырезаны два отверстия для ушей. К лицу такая “маска” прилегает очень неплотно, это скорее формальность, чем реальная защита.
В продаже есть рулоны таких салфеток, из которых можно самому мастерить маски.
Некоторые офисы и магазины, ссылаясь на постановление правительства, обслуживают пенсионеров только с 9 до 11 часов, в остальное время не пускают их на порог. Но в большинстве магазинов на возраст покупателей внимания не обращают.
Как я сдавал тест в России
Перед поездкой в Россию я прочитал на официальном сайте, что вместо самоизоляции там теперь нужно сдать один тест на коронавирус. Прямо на пограничном мосту медик в форме Роспотребнадзора измерила температуру, взяла анкету с моими контактными данными и пропустила в пограничный терминал. Я ожидал, что внутри мне дадут какое-то официальное предписание, но в итоге оказался в Ивангороде, не очень понимая, что мне можно делать, а чего - нельзя.
Уже после того, как я сдал тест, случайно выяснилось, что тестирование на коронавирус в России обязательно для тех, кто прилетает в страну, но не для тех, кто приезжает на машине или проходит границу пешком.
Платный тест без направления от врача можно было сделать в любом городе, мне было удобнее сдать его в Сланцах, также недалеко от границы с Эстонией. Местная больница обслуживает район с населением более 40 тысяч человек, но тест на коронавирус здесь делают только по рабочим дням с 9 до 11 часов - час для тех, кто ложится в больницу, и час для тех, кто пришел с улицы, как я. Итого, вместе со мной в тот день тест сдали только девять человек.
Если в Эстонии тестируют в палатках или отдельных помещениях, то здесь нужно было пройти через забитый людьми холл поликлиники, подняться на третий этаж в кассу. Здесь заплатить 1550 рублей наличными (17 евро), заключить договор на оказание услуги, расписаться на четырех листах общей авторучкой. Затем спуститься на второй этаж и подождать в живой очереди, пока мимо ходят пациенты с другими болезнями.
Наконец, медсестра взяла у меня два мазка - из носа и из горла, старательно записала мои паспортные данные и сообщила, что результаты анализа удобнее получить на официальной бумаге через два дня, лично придя в соседний кабинет. Но можно скачать результат с сайта петербургской лаборатории, которая и проводит анализ.
При таких облегченных мерах безопасности во всем этом районе (то есть уезде, по эстонским понятиям) официально фиксируется всего от пяти до девяти новых больных в сутки. Совсем немного, но, с другой стороны, получается, коронавирус здесь находят у большинства пришедших на тест.