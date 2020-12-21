Фото: что изменилось в Ивангороде, пока он закрыт для нарвитян?

Областное правительство решило восстановить эту часть Ивангорода и превратить Парусинку в модный квартал в стиле Северной Европы. Основное строительство здесь намечено на весну. А пока готов небольшой променад с видом на Кренгольм и нарвские водопады, а также сквер у пешеходного погранпункта, в центре которого еще не успели снести заброшенный магазинчик.

Новый сквер на Парусинке в Ивангороде у пограничного пешеходного моста от Кренгольма. ФОТО: Николай Андреев

Старинный многоквартирный дом рядом со сквером расселяют, рабочие затянули сеткой одну из стен, но какой-то активности вокруг не наблюдается. Улицы здесь вообще почти безлюдны.

Суровость законов компенсируется привычкой сдвинуть маску на подбородок

В России ограничения из-за коронавируса каждый регион разрабатывает самостоятельно. В Ленинградской области действует так называемая “светофорная система”: областным правительством отдельно установлены ограничения для красных зон, для желтых и для зеленых. И, в зависимости от количества новых заражений, правительство определяет, в какой цвет “закрасить” каждый район области. Кингисеппский район находится в “зеленой” зоне, в самом городе Кингисеппе выявляют около десяти новых больных в день, но жизнь кипит как ни в чем не бывало.

В Ивангороде, который также входит в этот район, одного-двух новых больных официальная статистика показывает даже не каждый день, что разительно отличается от соседней Нарвы. Весной ситуация была обратной.

Маски в российском приграничье обязательны почти везде даже в “зеленых” районах, в том числе и на улице, если невозможно соблюдать дистанцию. На дверях магазинов висят предупреждения, что, согласно постановлению правительства, обслуживают покупателей только в масках и перчатках. В реальности же перчатки не носит почти никто. Антисептики у входов в магазины здесь также используются редко.

При этом, практически все носят маски даже на улице, но на открытом воздухе сдвигают их на подбородок так, что остаются открытыми нос и рот.

Во многих магазинах маски продают на входе. В недорогих супермаркетах “Магнит” можно бесплатно взять “защитную салфетку” - это кусок нетканого материала, в котором вырезаны два отверстия для ушей. К лицу такая “маска” прилегает очень неплотно, это скорее формальность, чем реальная защита.

В продаже есть рулоны таких салфеток, из которых можно самому мастерить маски.

Материал для изготовления самодельных защитных масок в российском магазине. ФОТО: Николай Андреев

Некоторые офисы и магазины, ссылаясь на постановление правительства, обслуживают пенсионеров только с 9 до 11 часов, в остальное время не пускают их на порог. Но в большинстве магазинов на возраст покупателей внимания не обращают.

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