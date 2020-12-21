В Евросоюзе сертифицирована вакцина BioNTech и Pfizer

По словам главы EMA Эмер Кук, ведомство полагает, что этот препарат эффективен и против нового штамма коронавируса, начавшего стремительно распространяться в Англии в последнюю неделю, пишет Deutsche Welle .

Вакцина BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. В Германии и многих других странах ЕС к вакцинации планируется приступить еще до конца текущего года.

По результатам исследований, эффективность BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, пока не выявлено. В испытаниях вакцины, которая снижает до минимального риск тяжелого течения атипичной пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.