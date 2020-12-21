Эстонское лекарство от коронавируса уже готово, но на испытания на людях денег нет

«В пятницу из Франции пришли очень хорошие вести. Даже при самых низких концентрациях антител, которые вводились системно, размножение вируса у инфицированных животных полностью подавлялась», – рассказал об успехах лекарства Март Устав в передаче Terevisioon , передает Rus.ERR .

Он подчеркнул, что разработка правильных молекул – вопрос пары недель: настоящие препятствия появляются на стадии испытаний на людях. Разработчики эстонского лекарства сейчас такой возможности не видят: «Сумма в десять миллионов евро для проведения второй фазы, то есть клинических исследований, нам не по карману».