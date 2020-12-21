Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech и Pfizer

We have just authorised the first COVID-19 vaccine!



Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional market authorisation for the BioNTech/Pfizer vaccine

#EUVaccinationDays will start soon. pic.twitter.com/FppyImv2jM — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 21, 2020

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина будет доступна одновременно всем странам ЕС и все они получат препарат на одинаковых условиях, пишет Deutsche Welle.

Ранее в тот же день Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило к использованию в ЕС вакцину BioNTech и Pfizer. Глава EMA Эмер Кук заявила, что этот препарат, предположительно, эффективен и против нового штамма коронавируса, начавшего стремительно распространяться в Англии в последнюю неделю.

Вакцина BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. В Германии и многих других странах ЕС к вакцинации планируется приступить еще до конца декабря.