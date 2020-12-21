Пн, 21.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • В Копли загорелась квартира: эвакуированы двое взрослых и трое детей
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Галерея и видео ⟩ В Копли загорелась квартира: эвакуированы двое взрослых и трое детей

В жилом доме, расположенном на улице Ситси в Пыхья-Таллинне, сегодня после полудня вспыхнул пожар, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра в 15.29 спасателям сообщили, что на первом этаже двухэтажного деревянного дома по адресу Ситси, 7 горит квартира.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из квартиру двух взрослых и троих детей, которых передали скорой помощи.

Сейчас работы по тушению еще идут, однако, по словам пресс-секретаря, ситуация по контролем.

На вызов выехали четыре спасательные команды, на месте также полиция и скорая помощь.

Причина возгорания выясняется.

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