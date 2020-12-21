Галерея и видео ⟩ В Копли загорелась квартира: эвакуированы двое взрослых и трое детей

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра в 15.29 спасателям сообщили, что на первом этаже двухэтажного деревянного дома по адресу Ситси, 7 горит квартира.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из квартиру двух взрослых и троих детей, которых передали скорой помощи.

Сейчас работы по тушению еще идут, однако, по словам пресс-секретаря, ситуация по контролем.

На вызов выехали четыре спасательные команды, на месте также полиция и скорая помощь.