Ситуация с распространением Covid-19 в Латвии продолжает ухудшаться

На прошлой неделе доля положительных результатов в Латвии составила 9,1%, а неделю ранее - 7,8%. Более того, на прошлой неделе на 3% выросло число тестов - в среднем в день медики делали 8 256 анализов, пишет Rus.TVNET.

Число госпитализированных пациентов в Латвии выросло до 15,8%, что в среднем составляет 108 пациентов в день. Немного снизилась заболеваемость Covid-19 в возрастной группе до 14 лет.

Почти половина новых случаев приходится на людей старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 395 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека.

За воскресенье, 20 декабря, в латвийские больницы были госпитализированы 115 новых пациентов с Covid-19. Таким образом, по данным Национальной службы здравоохранения, в стационарах уже проходят лечение 983 человека, которым требуется медицинская помощь после заражения Covid-19.