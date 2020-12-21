Чиновник Департамента здоровья поделился своими опасениями относительно вакцинации

— Почему вы решили раскрыть свою личность?

— Моя цель здесь, конечно же, не состоит в том, чтобы необоснованно критиковать Министерство социальных дел, Департамент здоровья или правительство ЭР. На самом деле я волнуюсь. Я волнуюсь как гражданин, как отец, как партнер. Когда я смотрю на то, как в Эстонии планируется вакцинация от коронавируса, я думаю, что это было сделано слишком поздно, и хотя сегодня говорят о том, что есть отличный план, я честно скажу, что это не план. Это, в лучшем случае, отправная точка для стратегии вакцинации. Но когда мы говорим о человеке, которому нужно сделать прививку, и в холодильнике эта вакцина, важна цепочка того, как эта вакцина дойдет до этого человека.

Если сегодня мы говорим, что мы разрабатываем тендер на доставку, если наши семейные врачи не получили точных инструкций о том, как могла бы начаться эта вакцинация (руководство по вакцинации все еще разрабатывается), обучение еще только будет и нет четкого понимания, как запустить эту программу, я бы сказал, что на данный момент у нас нет плана. Эти первые прививки в декабре - это такие пропагандистские пиар-приемы, и после этого, наверное, какое-то время будет тишина, потому что эти закупки нужно делать, эти детали нужно прорабатывать. Скорее всего, настоящую вакцинацию мы увидим с весны.

— Что было после вашего анонимного интервью на прошлой неделе?

— Прошедшая неделя, несомненно, была для меня очень сложной. Если в понедельник передача была в эфире, то во вторник занималась в основном расшифровкой того клипа Kuuuurija, чтобы убрать из него искажение голоса. Когда искажение голоса было убрано, то пришли к выводу, что больше не было необходимости продолжать сотрудничество с этим человеком, и теперь мне предложили начать планировать свою жизнь в другом ключе.

— Вас уволили?

— Нет, меня не увольняли. Я по-прежнему руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья, но мне дали понять, что я должен заняться чем-то другим.

— Подписать заявление об уходе?

— Подписать заявление об уходе.

— Сделаете это?

— Тогда я спрошу здесь, есть ли у меня для этого причина. Если я говорю о проблемах, если я говорю о том, что сейчас на кону стоят человеческие жизни. Если я говорю, что чем дольше мы тянем с этой вакцинацией, чем дольше нам придется жить с ограничениями, тем больше пострадает наш бизнес, наше образование. Если я скажу сегодня, что это вызывает беспокойство и что нам нужно действовать лучше, разве я должен уйти, потупив взор?

— Что ответил вам на это руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно?