ФОТО: BBC News

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, фигурировавшем в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн о его отравлении. Тот рассказал, как чистил одежду Навального, и назвал фамилии других участников операции. Би-би-си спросила у британского и российского исследователей, как так вышло и как это скажется на ФСБ.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, фигурировавшем в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн о его отравлении. Тот рассказал, как чистил одежду Навального, и назвал фамилии других участников операции.

Би-би-си спросила у британского и российского исследователей, как так вышло и как это скажется на ФСБ.

Марк Галеотти, исследователь российских вооруженных сил и спецслужб, автор книги "Воры. История организованной преступности в России":

Произошедшее - абсолютно беспрецедентно. Утечки есть всегда, ничто не остается в секрете навечно, как показала история со Скрипалями. Можно идентифицировать конкретных исполнителей, это может приводить к самым разным последствиям. Но я не могу вспомнить ни одной ситуации, когда жертва совершенного покушения связывалась бы с исполнителем этого покушения и убеждала бы его рассказать историю.

Что это значит для ФСБ? Это большой позор. Если говорить, например, про Скрипалей - да, для России это было чувствительно, но никто не делал предположения, что ГРУ от этого сильно пострадало. Потому что, конечно, все понимали, что подозреваемые будут опознаны с помощью виз и камер в аэропорту.

Но если говорить о случае с Навальным - ему удалось продемонстрировать, какое количество сверхсекретной информации доступно в даркнете - телефонные номера, имена, все остальное. И что можно все это использовать, чтобы опознать отдельных лиц. И, более того, заставить их говорить об их работе - это потрясающая вещь!

Да, звонок, который сделал Навальный, выглядел так, как будто его совершают с номера, который ассоциирован с ФСБ. Но до этого казалось, что правила собственной безопасности просто не предполагают, что, получив такой звонок, ты пустишься в пространные объяснения по поводу сверхсекретной операции.

Как подобное могло произойти? Во-первых, нужно помнить, что ФСБ - это главная и передовая служба, которая занимается именно внутренней безопасностью. Они такие политические полицейские. Поэтому они не противостоят мировым контрразведывательным службам, поэтому у них могло и не сформироваться таких жестких правил безопасности.

Во-вторых, в связи с тем, что они сами себя называют "неодворянами" (так сотрудников ФСБ описывал его экс-глава Николай Патрушев - Би-би-си), играть роль может и элемент некоего высокомерия. В-третьих, это первый раз, когда ФСБ столкнулась с таким типом расследований, которыми занимаются Bellingcat и их партнеры. Я уверен, что они поражены всем случившимся не меньше, чем вы все. Можно предположить, что теперь ФСБ станет намного осторожней.

Мы все вступаем в новую эру, все спецслужбы мира сталкиваются с чем-то подобным. Никто не привык к тому, что можно так свободно получать доступ к таким объемам информации. Для ФСБ случившееся - это такой тревожный звонок в очень жесткой форме.

Как произошедшее отразится на имидже России? Я уверен, что в спецслужбах по всему миру многие считают, что то, что произошло - это очень смешно. Но я надеюсь, что люди не сделают ошибочный вывод о том, что Россия - это такая некомпетентная страна с придурочными агентами-недоучками.

Интересно, что все это происходит одновременно с тем, как США столкнулись с мощнейшей хакерской атакой, которую, судя по всему, провела СВР. То, о чем рассказал Навальный - это довольная простая и очень грубая ошибка в безопасности. Но только из-за нее нельзя думать, что российские спецслужбы состоят из одних лишь идиотов.

Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru, соавтор книг "Новое дворянство" и "Свои среди чужих", посвященных российским спецслужбам:

Если не сравнивать это с историей прекрасного видео Маргариты Симоньян с сотрудниками ГРУ, туристами (имеются в виду предполагаемые участники отравления Сергея Скрипаля - Би-би-си) то, наверное, случай такого раскрытия - это беспрецедентно. Этот звонок - уникальная история.

В этой истории есть несколько технических моментов, которые объясняют шокирующую откровенность этого персонажа. Дело в том, что он не оперативник, а скорее технический специалист, которого привлекли для проведения операции. Поэтому довольно понятно, почему он попался на удочку и стал все это рассказывать. Потому что в операциях подобного и любого другого рода такие люди играют подчиненную роль, а оперативники решают, как и что делать.

Этого человека застали врасплох. Неоперативный сотрудник не очень знает, как на такие темы разговаривать - из видео понятно, что он не очень знает, что он делает. Второй собеседник, начальник (чего там) сразу это дело пресек, потому что он опер, который понимает, что так делать эти вещи нельзя. А технический эксперт что-то где-то слышал, но, скорее всего, забыл и полагался на начальство.

Такие люди варятся во внутренней системе, никогда не выходят на контакт с людьми, которые не представляют систему ФСБ. Ему даже в голову не может прийти, что ему может позвонить какой-то пранкер.

Но, конечно, для всей институции в целом тот факт, что на таком уровне находится внутренняя безопасность, соблюдение правил, планирование и проведение операций… Я даже не могу начать перечислять, как все плохо.

Я думаю, что проблема заключается в том, что, к сожалению, много лет назад было принято решение, что если делать выбор между эффективностью и преданностью, то преданность ценится выше. Потому что когда люди профессиональные, они склонны задавать ненужные вопросы. А здесь мы видим - и видим уже много лет - что исполнителями выбираются люди, которые никогда не зададут никаких вопросов.