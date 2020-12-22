Жуткая история: владелец дорогой коллекции картин едва не умер в грязном подвале в Старом городе

Мярт Бормейстер-младший - сын известных эстонских художников Мярта и Магды Бормейстер. Мярт Бормейстер-старший 45 лет проработал преподавателем в Художественной школе. Он умер в 1991 году, а его жена - в 1995-м. У Мярта и Магды было двое детей, которые тоже стали художниками.

Как заслуженные художники, Мярт и Магда Бормейстеры получили от Союза художников квартиру на верхнем этаже построенного в 1953 году дома в Старом городе, куда сразу же переехали со своей семьей.

В то время Бормейстеры тесно общались с элитой эстонской культуры, и их дом часто посещали известные художники, актеры, писатели, поэты и шахматисты. Знаменитые друзья художников писали портреты их детей, а Магда и Мярт, кроме того, обменивались картинами со своими друзьями.

Когда в 1995 году Магда Бормейстер умерла, их сын Мярт Бормейстер-младший остался жить один в квартире в доме Союза художников.

Это чрезвычайно закрытый человек, который общался с очень небольшим количеством людей, а после смерти родителей рассорился даже со своей единственной сестрой Марью.

Говорили, что сын известных художников выбирается из дома только ночью, и для остальных обитателей дома его жизнь в пентхаусе была окутана завесой тайны.

Поскольку у Мярта Бормейстера-младшего не было навыков, чтобы заботиться о себе, у него постоянно возникали долги перед Союзом художников, которые время от времени оплачивала его сестра. Другие художники-домовладельцы в 1990-е годы приватизировали свои квартиры, но, поскольку Мярт Бормейстер-младший не справился с этой задачей, квартира его родителей стала собственностью Союза художников, а у Мярта возникли новые долги за коммунальные услуги, которые его сестра уже не могла оплачивать.

Союз художников продал пентхаус на площади Вабадузе, покупателем была фирма мужа известной лыжницы Кристины Шмигун - Кристьяна Тора Вяхи.

Однажды в дверь Бормейстера постучал судебный исполнитель Ристо Сепп и от лица нового владельца выселил художника на улицу. Картина, открывшаяся в квартире судебному приставу, была ужасающей. Мярт Бормейстер-младший десятилетиями спал в ванной. В квартире было полно картин, книг, скульптур и мусора. Судебный исполнитель забрал вещи на хранение, и хотя там было имущества на десятки тысяч евро, сам художник ничего не смог сделать, чтобы вернуть его.

Нелюдимый художник исчез с горизонта, и наступило долгое молчание. Многие, включая его сестру Марью, думали, что Мярт умер, но в конце ноября ведущей Kuuuurija Катрин Луст сообщили о его госпитализации. "По сути, от него остались только кожа да кости. Он не мог нормально говорить, только cтонал от сильной боли", - рассказал звонивший.