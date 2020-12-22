Жуткая история: владелец дорогой коллекции картин едва не умер в грязном подвале в Старом городе

В конце ноября в подвальном боксе Союза художников был найден пропавший до этого эстонский художник Мярт Бормейстер-младший. Истощенный и страдающий от загноения ноги он был госпитализирован. Между тем, несмотря на асоциальный образ жизни, Бормейстер-младший фактически является богатым наследником. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.
Мярт Бормейстер-младший - сын известных эстонских художников Мярта и Магды Бормейстер. Мярт Бормейстер-старший 45 лет проработал преподавателем в Художественной школе. Он умер в 1991 году, а его жена - в 1995-м. У Мярта и Магды было двое детей, которые тоже стали художниками.
Как заслуженные художники, Мярт и Магда Бормейстеры получили от Союза художников квартиру на верхнем этаже построенного в 1953 году дома в Старом городе, куда сразу же переехали со своей семьей.
В то время Бормейстеры тесно общались с элитой эстонской культуры, и их дом часто посещали известные художники, актеры, писатели, поэты и шахматисты. Знаменитые друзья художников писали портреты их детей, а Магда и Мярт, кроме того, обменивались картинами со своими друзьями.
Когда в 1995 году Магда Бормейстер умерла, их сын Мярт Бормейстер-младший остался жить один в квартире в доме Союза художников.
Это чрезвычайно закрытый человек, который общался с очень небольшим количеством людей, а после смерти родителей рассорился даже со своей единственной сестрой Марью.
Говорили, что сын известных художников выбирается из дома только ночью, и для остальных обитателей дома его жизнь в пентхаусе была окутана завесой тайны.
Поскольку у Мярта Бормейстера-младшего не было навыков, чтобы заботиться о себе, у него постоянно возникали долги перед Союзом художников, которые время от времени оплачивала его сестра. Другие художники-домовладельцы в 1990-е годы приватизировали свои квартиры, но, поскольку Мярт Бормейстер-младший не справился с этой задачей, квартира его родителей стала собственностью Союза художников, а у Мярта возникли новые долги за коммунальные услуги, которые его сестра уже не могла оплачивать.
Союз художников продал пентхаус на площади Вабадузе, покупателем была фирма мужа известной лыжницы Кристины Шмигун - Кристьяна Тора Вяхи.
Однажды в дверь Бормейстера постучал судебный исполнитель Ристо Сепп и от лица нового владельца выселил художника на улицу. Картина, открывшаяся в квартире судебному приставу, была ужасающей. Мярт Бормейстер-младший десятилетиями спал в ванной. В квартире было полно картин, книг, скульптур и мусора. Судебный исполнитель забрал вещи на хранение, и хотя там было имущества на десятки тысяч евро, сам художник ничего не смог сделать, чтобы вернуть его.
Нелюдимый художник исчез с горизонта, и наступило долгое молчание. Многие, включая его сестру Марью, думали, что Мярт умер, но в конце ноября ведущей Kuuuurija Катрин Луст сообщили о его госпитализации. "По сути, от него остались только кожа да кости. Он не мог нормально говорить, только cтонал от сильной боли", - рассказал звонивший.
Он добавил, что у Мярта с прежних времен остались ключи от подвала, благодаря которым он каждую ночь проникал в дом Союза художников на площади Вабадузе и ложился спать под газетами в подвальном боксе, пока его не нашли и не увезли на скорой помощи.
Бывшая соседка Мярта, художница Эве Вийдалепп задается вопросом: что стало с имуществом Мярта Бормейстера-младшего, которое три года назад вывез из его дома судебный исполнитель. Продажи всего одной картины отца Мярта хватило бы для выплаты всех долгов Мярта, а деньги еще и остались бы, уверена она.
Это подтверждает и сестра Мярта Марью Бормейстер: она говорит, что вся квартира ее родителей была заполнена работами лучших эстонских художников - работами, подобные которым сегодня мы встречаем разве что в музее KUMU. Такие произведения и сегодня продаются в лучших аукционных домах за тысячи и десятки тысяч евро.
И, по словам Марью, ее брат Мярт никак не мог продать все находившиеся в квартире ценные вещи, потому что был самым настоящим доходягой и просто физически не смог бы их поднять.
Сотрудник одного из антикварных магазинов в Старом городе сказал Катрин Луст, что Мярт Бормейстер-младший иногда заходил к ним и просил стакан воды или разрешения отдохнуть и поспать в туалете магазина. В конце ноября, по его словам, состояние Мярта Бормейстера-младшего было ужасным: он едва мог ходить, был очень худым, а запах, который его сопровождал, был просто удушающим.
Между тем, судебный исполнитель Ристо Сепп не только подтвердил на словах, по и продемонстрировал программе Kuuuurija, что имущество из квартиры Бормейстера по-прежнему хранится в одном из складских комплексов под Таллинном, а произведения искусства, принадлежавшие семье художников, находятся в целости и сохранности у него в офисе.
Ристо Сепп готов в любой момент вернуть имущество Мярту Бормейстеру, но не раньше, чем будет уплачен долг, образовавшийся из-за платы за хранение имущества. "Я хочу поговорить с ним, чтобы избавиться от этой собственности, потому что это не какой-то там бизнес-проект судебного исполнителя", - заверил Сепп ведущую Kuuuurija.
Однако в то, что такой нелюдимый человек как Мярт после больницы свяжется с судебным исполнителем, верится с трудом, подытоживает историю Катрин Луст.
Смотрите сюжет программы Kuuuurija на русском языке полностью.