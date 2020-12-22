Жители Виймси: нас хотят лишить любимого песчаного пляжа

Жители Виймси рассорились с руководителями волости, которые разрешили инициировать детальную планировку, результатом которой может стать строительство малого порта на месте пляжа.
В конце ноября в местной газете Виймси появилась новость о том, что волостная управа планирует связать часть общественного пляжа с недвижимостью бизнесмена Вальдура Кахро. Эта новость стала полным шоком для многих жителей полуострова Виймси.
Песчаный пляж Лийвалахти на мысе Рохунеэме десятилетиями был излюбленным местом для купания, причем не только у местных жителей.
Теперь, согласно распоряжению волости Виймси, часть общественной купальной зоны Рохунеэме хотят объединить с участком, принадлежащим члену волостного собрания Виймси от Партии реформ Вальдуру Кахро, что для жителей здешнего побережья совершенно неприемлемо.
Противники планировки собрали уже 600 подписей под петицией в защиту пляжа. Их также беспокоит, что появление лодочного порта приведет к загрязнению воды маслом.
В числе противников планировки - и известный в Эстонии специалист по связям с общественностью Иво Рулль, который в разговоре с ведущей программы Kuuuurija Катрин Луст отмечает, что не только Вальдур Кахро является членом Партии реформ, но и старейшина волости Иллар Леметти и вице-старейшина Маргус Круусмяги, который, вероятно, был одной из движущих сил этого решения.
В свою очередь, представители властей волости Виймси говорят, что разработка детальной планировки не означает, что уже решено или согласовано что-то конкретное - инициирование планировки и дало сообществу возможность высказать свое мнение.
Сам Вальдур Кахро уверяет, что у него нет никаких планов строить малый порт у себя на заднем дворе, а его единственная цель: держать возле своего дома катер, на котором он посещает остров Прангли - иногда по несколько раз в день.
Кроме того, по словам Кахро, издание Viimsi Uudised отнюдь не является нейтральным СМИ - его издает член волостного собрания Виймси Иво Рулль, который в своем издании проходится по политическим оппонентам.
Поэтому, по словам Кахро, за скандалом вокруг пирсов стоят, скорее всего, предстоящие выборы.
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