Полная неразбериха ⟩ Почему, несмотря на ограничения, самолет вылетел из Лондона в Таллинн?

Причина задержки приведения в действие ограничений на полеты кроется в оформлении документов. Авиакомпаниям недостаточно иметь решение правительства, но необходимо выпустить НОТАМ (авиационное уведомление), которое является международной формой регулирования ограничений на полеты. Это было сделано только сегодня утром в 9.43, как следует из документа (стр. 7). Однако к тому времени самолет Ryanair уже направлялся в Эстонию.

«Вчера было воскресенье, и правительство подписало решение только после десяти часов вечера. Поэтому его нельзя было так быстро обработать. Самолет вылетел раньше», - объясняет руководитель отделения Летнего департамента Андрес Петерсон.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил Postimees, что подобных вещей не должно было происходить. По его словам было ясно, что ограничение вступает в силу в полночь. «Я понимаю, что поток информации был неполным», - отметил он.

Рейнсалу отмечает, что на самом деле решение ни для кого не было громом среди ясного неба. «Конечно, правда, что нельзя сказать, что в СМИ было слишком мало информации о закрытии авиакомпаний прошлой ночью и ночью. В критический момент нельзя препятствовать исполнению решения. Мы приняли это решение вечером, исходя из логики, что к утру это будет известно авиакомпаниям. Здесь определенно следует сделать выводы».

По словам министра иностранных дел, на выдачу НОТАМ было несколько часов. «У нас не было ночью самолетов в воздухе, и мы знали, что на выполнение этого решение остается целая ночь. Следовательно, информация дошла до публичных каналов».

Петерсон отмечает, что информация должна была поступать иначе. «Я думаю, что правительство должно было проинформировать нас по другому каналу. В таком случае Летный департамент мог бы внести свой оперативный вклад».

Он признает, что весь процесс был неожиданным. «В таких случаях круг людей, до которых должна доходить информация, довольно велик. К сожалению, вчера вечером она не дошла вовремя до необходимых сторон. Как и во многих других департаментах, у нас нет круглосуточных дежурных на каждой должности».

На вопрос, начали ли вводить ограничение только утром, Петерсон ответил утвердительно. «Да, так и было. Но по умолчанию нельзя предполагать, что чиновник включит компьютер в 10 часов вечера воскресенья».

Петерсон говорит, что в случае лучшей коммуникации ограничение могло быть введено раньше. «В кризисной ситуации выход можно найти и в нерабочее время. Думаю, что НОТАМ можно было выпустить вовремя. Если мы знаем, что будет принято решение, которое потребует вмешательства в нерабочее время, мы всегда готовы заниматься им в исключительных случаях».

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия), подписавший ограничение на полеты, говорит, что временное окно было маленьким. «Мы не могли проинформировать Летный департамент до подписания постановления. Это было уже после десяти вечера. Оглядываясь назад, трудно сказать, спасла ли бы более эффективная коммуникация утренний рейс».

Аас признает, что в будущем такого случаев следует избегать. «Конечно, в каждой ситуации есть чему поучиться, но в командных цепочках есть свои цепи, и юридическое оформление требует времени. Если такое решение принимается в воскресенье вечером, есть опасность, что не все может пройти гладко. В будущем, возможно, следует предпринять усилия по вовлечению всех сторон в процесс принятия решений».

Кто все-таки должен был более точно координировать действия, Аас говорить не хочет: «Я не собираюсь показывать пальцем в данный момент». Брать ответственность на себя Аас также не захотел.