Александр Цихилов: Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее догонит
- Мир переходит от борьбы за ресурсы к борьбе за таланты
- Пора ослабить вожжи в миграционной политике
- Время создать IT-парк как в Белоруссии
- Развитие э-государства затормозилось
Как 2020 год изменил тот мир, который мы знали до этого? Что будет дальше? Насколько изменился IT-бизнес в Эстонии?
Итоги уходящего года подвели в студии Postimees совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов и член правления компании Nortal Олег Швайковский.
Выдержки из беседы:
– Рискует ли Эстония утратить лидирующие позиции в IT-сфере? Почему в последние годы нет прорывов в области инноваций на мировом уровне?
Олег Швайковский: – У государства есть риск утратить лидирующие позиции в случае, если мы не будем продолжать двигаться с прежней скоростью.
Что касается частного сектора, то здесь нам еще нужно пройти очень большой путь. Если мы до сих пор пока еще впереди планеты всей с точки зрения э-государства, то по части цифровизации компаний мы отстаем от той же Америки или Канады. С другой стороны, все большую долю наших компаний составляет экспортный оборот. В компании Nortal бизнес за пределами Эстонии растет вне зависимости от региона.
Александр Цихилов: – При этом даже с программой э-резидентства есть проблемы. Проект затормозился из-за того, что политическая воля и регулятивные нормы финансовых институтов вступли в противоречие. Можно организовать много компаний в Эстонии, но когда закрываются банковские счета, их деятельность становится невозможной.
Мне кажется, что ждать совершенно не обязательно. Эстонии нужно все время развиваться дальше. В IT-бизнесе вообще нельзя останавливаться.
Сейчас же сложилась такая ситуация, что Эстония теряет конкурентоспособность в этом отношении. И происходит это из-за нехватки людей на рынке труда, быстрого роста зарплат и высоких налогов на рабочую силу. В результате ее совокупная стоимость для компаний постоянно растет и когда-нибудь окажется, что бизнесу нет смысла приходить в Эстонию.
Олег Швайковский: – Не соглашусь с тем, что программа э-резидентства оказалась провальной. У нас есть десятки тысяч э-резидентов, которые направляют в Эстонию инвестиции. Есть много и других э-решений.
Отчасти с этим связана и инициатива kratid, имеются в виду искусственный интеллект, другие каналы общения с государством.
Александр Цихилов: – Вы говорите об узких задачах, которые нельзя будет предъявить миру как значимую инициативу.
Это можно было бы увязать с образовательной системой Эстонии, которая тоже нуждается в некоторой трансформации.
Олег Швайковский: – В данном случае я сторонник либеральной модели экономики. Чем меньше государство вмешивается, пытаясь искусственно создавать какие-то кластеры, парки и технопарки, тем лучше.
Не случайно, что у нас один из самых высоких процентов в мире по проникновению стартапов на душу населения. А из этой экосистемы начинают выходить ростки в другие области. Например, связанные с фирмой Bolt люди начинают инвестировать в образование, запускают массу инициатив и т.д. Я сторонник того, чтобы все росло само по себе, а государство дистанцировалось, не мешало.
Александр Цихилов: – Этот подход хорошо работает для больших экономик. Маленькая страна Эстония постоянно испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы. В силу этого обстоятельства у предпринимателей происходит искусственный рост издержек. И здесь вмешательство государства было бы полезно.
Олег Швайковский: – Ввоз рабочей силы в Эстонию – это как раз-таки та область, куда государство взяло и вмешалось, и это усугубило ситуацию на рынке труда.
Александр Цихилов: – Но было и позитивное вмешательство, когда именно для IT-сектора были убраны квоты. Точечное, хирургическое, аккуратное вмешательство иногда необходимо.
Олег Швайковский: – Убрать квоты – убрать препятствия.
– Необходимо ослабить вожжи в миграционной политике?
Олег Швайковский: – Я сторонник именно такой точки зрения.
Александр Цихилов: – Поддерживаю эту точку зрения.
– Сколько Эстонии понадобится времени на восстановление экономики?
Олег Швайковский: – По целому ряду параметров мы перешагнули дно кризиса. Достаточно посмотреть на биржевые индексы. Понятно, что отдельные сектора экономики очень сильно пострадали – туристический, гостиничный и т.д. На восстановление уйдет время.
Когда производительность труда растет заметно медленнее, чем зарплата в течение десяти лет подряд, – это ненормально. Это нужно корректировать. Перекосы нужно лечить.
Александр Цихилов: – Это первый кризис, который залили деньгами. Раньше такой возможности не было.
Новая экономика уже не будет содержать те компоненты, что раньше. Едва ли в будущем будут полезны для экономики туристические бюро, работавшие не в онлайне, а в оффлайне в виде физических офисов.
– Как вы оцениваете стратегию государства по поддержке экономики?
Олег Швайковский: – В первую и вторую волну у нас было два разных подхода. Последний подход мне импонирует больше, потому что сейчас меньше искусственной поддержки и меньше ограничений.
Александр Цихилов: – Подход ко второй волне, действительно, более взвешенный. Отрадно, что на отмирающие направления экономики используется меньше средств. Жесткий локдаун в любом случае навредил бы.
– Пандемия разобщила экономки разных стран. Восстановится ли глобализация?
Олег Швайковский: – Здесь есть несколько векторов, работающих в разных направлениях. Глобализации как таковой был нанесен большой удар. Все страны оттянулись - каждая на себя - и решили сами разбираться.
Кризис размыл концепцию государства. Сегодня это уже не географические границы, причем данный процесс еще только в начале.
Александр Цихилов: – Во многих странах к власти пришли политики, которые проводят в жизнь более изоляционистские идеи и стремятся к развитию национальных экономик. Это часть эволюции.
Подробнее в повторе!
- Как этот год прошел для экономики Эстонии? Что было хорошего и плохого?
- Может ли IT-бизнес уйти в онлайн навсегда и утратить лидирующие позиции?
- Почему у Эстонии нет прорывов в области инноваций на мировом уровне?
- Сколько понадобится времени на восстановление экономики?
- Насколько продумана стратегия государства по поддержке бизнеса?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko