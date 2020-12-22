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Криста Фишер
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  • Александр Цихилов: Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее догонит
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Александр Цихилов: Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее догонит
Олег Швайковский: настал не тот кризис, которого ждали

  • Мир переходит от борьбы за ресурсы к борьбе за таланты
  • Пора ослабить вожжи в миграционной политике
  • Время создать IT-парк как в Белоруссии
  • Развитие э-государства затормозилось

Как 2020 год изменил тот мир, который мы знали до этого? Что будет дальше? Насколько изменился IT-бизнес в Эстонии?

Итоги уходящего года подвели в студии Postimees совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов и член правления компании Nortal Олег Швайковский.

Выдержки из беседы:

– Рискует ли Эстония утратить лидирующие позиции в IT-сфере? Почему в последние годы нет прорывов в области инноваций на мировом уровне?

Олег Швайковский: – У государства есть риск утратить лидирующие позиции в случае, если мы не будем продолжать двигаться с прежней скоростью.

Не нужно питать никаких иллюзий! В мире есть масса стран, которые движутся по этому пути достаточно быстро и могут нас обогнать.

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Что касается частного сектора, то здесь нам еще нужно пройти очень большой путь. Если мы до сих пор пока еще впереди планеты всей с точки зрения э-государства, то по части цифровизации компаний мы отстаем от той же Америки или Канады. С другой стороны, все большую долю наших компаний составляет экспортный оборот. В компании Nortal бизнес за пределами Эстонии растет вне зависимости от региона.

Александр Цихилов: – Совершенно очевидно, что развитие э-государства затормозилось. Я не вижу серьезных прорывов с тех пор, как была введена программа э-резидентства.

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Александр Цихилов: – При этом даже с программой э-резидентства есть проблемы. Проект затормозился из-за того, что политическая воля и регулятивные нормы финансовых институтов вступли в противоречие. Можно организовать много компаний в Эстонии, но когда закрываются банковские счета, их деятельность становится невозможной.

Да, Эстония экспортирует свои решения, но создается впечатление, что наша страна решила остановиться и подождать, пока весь мир ее догонит.

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Мне кажется, что ждать совершенно не обязательно. Эстонии нужно все время развиваться дальше. В IT-бизнесе вообще нельзя останавливаться.

Если Эстония позиционирует себя как Кремниевая долина ЕС или хочет достичь такого титула, то нужно постоянно предлагать новые инициативы и привлекать стартапы.

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Сейчас же сложилась такая ситуация, что Эстония теряет конкурентоспособность в этом отношении. И происходит это из-за нехватки людей на рынке труда, быстрого роста зарплат и высоких налогов на рабочую силу. В результате ее совокупная стоимость для компаний постоянно растет и когда-нибудь окажется, что бизнесу нет смысла приходить в Эстонию.   

Олег Швайковский: – Не соглашусь с тем, что программа э-резидентства оказалась провальной. У нас есть десятки тысяч э-резидентов, которые направляют в Эстонию инвестиции. Есть много и других э-решений.

Эстония успешно движется по пути услуг пятого поколения, которые позволяют полностью исключить фазу написания заявлений на получение пособий по рождению ребенка и т.д. Услуга сама находит адресата.

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Отчасти с этим связана и инициатива kratid, имеются в виду искусственный интеллект, другие каналы общения с государством.

Александр Цихилов: – Вы говорите об узких задачах, которые нельзя будет предъявить миру как значимую инициативу.

Эстонии не хватает инициатив крупного масштаба. Считаю, что можно было бы вернуться к идее верхнего предела соцналога и воспользоваться опытом Республики Беларусь. Почему бы нам не создать аналог парка высоких технологий со всеми сопутствующими льготами для IT-компаний?

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Это можно было бы увязать с образовательной системой Эстонии, которая тоже нуждается в некоторой трансформации.

Олег Швайковский: – В данном случае я сторонник либеральной модели экономики. Чем меньше государство вмешивается, пытаясь искусственно создавать какие-то кластеры, парки и технопарки, тем лучше.

В Эстонии, хоть иногда и через пень-колоду, но складывается необходимая экосистема для стартаперского движения.

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Не случайно, что у нас один из самых высоких процентов в мире по проникновению стартапов на душу населения. А из этой экосистемы начинают выходить ростки в другие области. Например, связанные с фирмой Bolt люди начинают инвестировать в образование, запускают массу инициатив и т.д. Я сторонник того, чтобы все росло само по себе, а государство дистанцировалось, не мешало.

Александр Цихилов: – Этот подход хорошо работает для больших экономик. Маленькая страна Эстония постоянно испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы. В силу этого обстоятельства у предпринимателей происходит искусственный рост издержек. И здесь вмешательство государства было бы полезно.

Олег Швайковский: – Ввоз рабочей силы в Эстонию – это как раз-таки та область, куда государство взяло и вмешалось, и это усугубило ситуацию на рынке труда.

Александр Цихилов: – Но было и позитивное вмешательство, когда именно для IT-сектора были убраны квоты. Точечное, хирургическое, аккуратное вмешательство иногда необходимо.

Олег Швайковский: – Убрать квоты – убрать препятствия.

– Необходимо ослабить вожжи в миграционной политике?

Олег Швайковский: – Я сторонник именно такой точки зрения.

Понятно, откуда росли ноги весенних ограничений, но в целом я сторонник либерализации этого рынка. Не мешайте бизнесу!

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Александр Цихилов: – Поддерживаю эту точку зрения.

Мир трансформируется, переходит от борьбы за ресурсы к борьбе за таланты. Эстонии сложнее получить таланты, чем развитым юрисдикциям вроде США.

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– Сколько Эстонии понадобится времени на восстановление экономики?

Олег Швайковский: – По целому ряду параметров мы перешагнули дно кризиса. Достаточно посмотреть на биржевые индексы. Понятно, что отдельные сектора экономики очень сильно пострадали – туристический, гостиничный и т.д. На восстановление уйдет время.

С другой стороны, кризиса все ждали. Но настал не тот кризис, которого ждали. Он пришел неожиданно, из медицины. Государства начали заливать этот кризис деньгами и по факту передвинули ожидаемый экономический кризис вперед.

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Когда производительность труда растет заметно медленнее, чем зарплата в течение десяти лет подряд, – это ненормально. Это нужно корректировать. Перекосы нужно лечить.

Сейчас в экономике произошло следующее: ситуацию залили деньгами, отложив кризис. Теперь он может произойти в 22-и или 23-м году. Кризис отодвинут, но не отменен.

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Александр Цихилов: – Это первый кризис, который залили деньгами. Раньше такой возможности не было.

Возможно, восстанавливать нужно не всё, что потеряли. Можно отсечь устаревшие индустрии, которые не генерировали достаточную добавленную стоимость, но при этом оттягивали на себя ценный ресурс, в том числе рынка труда.

2

Новая экономика уже не будет содержать те компоненты, что раньше. Едва ли в будущем будут полезны для экономики туристические бюро, работавшие не в онлайне, а в оффлайне в виде физических офисов.

– Как вы оцениваете стратегию государства по поддержке экономики?

Олег Швайковский: – В первую и вторую волну у нас было два разных подхода. Последний подход мне импонирует больше, потому что сейчас меньше искусственной поддержки и меньше ограничений.

Как только придет вакцина, ситуация начнет меняться. Каждая выигранная неделя имеет значение.

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Александр Цихилов: – Подход ко второй волне, действительно, более взвешенный. Отрадно, что на отмирающие направления экономики используется меньше средств. Жесткий локдаун в любом случае навредил бы.

– Пандемия разобщила экономки разных стран. Восстановится ли глобализация?

Олег Швайковский: – Здесь есть несколько векторов, работающих в разных направлениях. Глобализации как таковой был нанесен большой удар. Все страны оттянулись - каждая на себя - и решили сами разбираться.

С другой стороны, мы все больше живем в цифровом мире, что, в свою очередь, смывает границы. Это напрямую касается оказания услуг.

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Кризис размыл концепцию государства. Сегодня это уже не географические границы, причем данный процесс еще только в начале.

Александр Цихилов: – Во многих странах к власти пришли политики, которые проводят в жизнь более изоляционистские идеи  и стремятся к развитию национальных экономик. Это часть эволюции.

При этом соглашусь, что понятие государства не имеет четкого определения. Это понятие очень скоро может стать архаическим.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: итоги года в экономике Эстонии – худший год столетия? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: Pm

  • Как этот год прошел для экономики Эстонии? Что было хорошего и плохого?
  • Может ли IT-бизнес уйти в онлайн навсегда и утратить лидирующие позиции? 
  • Почему у Эстонии нет прорывов в области инноваций на мировом уровне?
  • Сколько понадобится времени на восстановление экономики?
  • Насколько продумана стратегия государства по поддержке бизнеса?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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